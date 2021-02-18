恐龍滅絕之謎有解？哈佛天文學家新研究推翻小行星理論
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-02-18 11:52:02
恐龍滅絕之謎解開了？兩名哈佛天文學家西拉（Amir Siraj）和羅布（Avi Loeb）表示，導致恐龍滅絕的原因是隕石撞擊後的造成「災難性的冰天雪地」，他們宣稱找到這顆隕石就是太陽系邊緣冰冷碎片區域的一顆長週期彗星（long-period comet）。
西拉和羅布在科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）發表研究，顯示位於墨西哥的希克蘇魯伯（Chicxulub）隕石坑，是源自太陽系邊緣冰冷碎片區域的一顆彗星撞擊造成，而非先前普遍認定的小行星碎片。類似規模的彗星撞地球頻率，為每2億5000萬年到7億5000萬年。先前科學家們多認定，造成上次地球毀滅性寒冬的原因是來自太陽系主小行星帶（Main Belt）小行星碎片，西拉和羅布的研究給出了全新的解釋。西拉指出，長週期彗星撞擊地球與木星也有關。因為木星是在太陽系中最大的行星，並且在這次撞擊事件中，扮演類似彈珠台的角色；「木星把這些長週期彗星踢入軌道，讓它們非常接近太陽」。
長週期彗星繞行太陽的時間約200年，由於通過時很接近太陽，也稱為掠日彗星。大部分長周期彗星來自歐特雲（Oort cloud），其外型是一個巨大球形外殼，像泡泡般籠罩著太陽系，由許多冰冷碎片組成。
西拉表示，這些彗星面向太陽時，接收到劇烈的潮汐力量，因為潮汐力量之大，導致它們碎裂成約上千碎片，這些碎片個個都足以造成希克蘇魯伯大小的隕石坑。除了潮汐引力，希克蘇魯伯隕石坑的成分也是另一個支持這項彗星來源說的證據，希克蘇魯伯隕石坑的成分是碳質球粒隕石，在主小行星帶中，僅約1/10的小行星具備這種成分，但大部分的彗星卻都擁有這種成分，更加強了這個新理論的科學性證據。