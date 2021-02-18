恐龍滅絕之謎有解？哈佛天文學家新研究推翻小行星理論

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長週期彗星繞行太陽的時間約200年，由於通過時很接近太陽，也稱為掠日彗星。大部分長周期彗星來自歐特雲（Oort cloud），其外型是一個巨大球形外殼，像泡泡般籠罩著太陽系，由許多冰冷碎片組成。

▲一篇新的研究顯示，位於墨西哥的希克蘇魯伯隕石坑，是源自太陽系邊緣冰冷碎片區域的一顆彗星撞擊造成，而非先前普遍認定的小行星碎片。（圖／擷自Origin of the Armageddon causing comet影片）

西拉表示，這些彗星面向太陽時，接收到劇烈的潮汐力量，因為潮汐力量之大，導致它們碎裂成約上千碎片，這些碎片個個都足以造成希克蘇魯伯大小的隕石坑。