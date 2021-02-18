趙少康出任黨中評委強調沒違法　NCC宣布啟動行政調查

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趙少康今天受訪前，首先恭喜國民黨主席江啟臣被時代雜誌選為年輕一代的「百大未來領導人」之一，但他強調，讓人民感動與年紀大小無關，國外也有先例，而是當事人的主張是什麼，因此未來他會提出讓人民感動的主張。記者問「江啟臣被選為下一世代領導人，是否讓他士氣受影響」？趙少康回答不會，強調他士氣高昂，不會這樣就受到影響。對於NCC質疑他被任命為國民黨中評委，可能違反廣電法「黨政軍退出媒體」的規定，趙強調中評委只是顧問職，並不是黨務主管或黨職，況且中評委的人數多達百人，如果算違法，性質相似的總統府資政，同樣是無給職，是不是也違法？他認為NCC錯誤解讀法令，如果判定他違法並裁罰，他打行政訴訟，NCC不會贏。趙少康也說，他現在已經是中評委，但仍無法確定是否具有參選國民黨主席的資格，因為黨中央最近又蹦出「必須入黨超過一年才能參選」的條款，他未來能否參選，仍待中常會討論和通過黨主席選舉施行細則後才能決定。雖然中常會掌握他的生死，但他不會去強求中常會。趙少康也說，如果他參選黨主席沒選上，他就是一般人，是個小黨員，無礙他身為中廣董事長的身分，不違反廣電法。NCC發言人翁柏宗今天受訪表示，趙少康接任國民黨中評委後，NCC會確認此消息是否屬實，如果確定，將啟動行政調查，查閱並了解國民黨的組織架構，並讓當事人有說明的機會。如果委員會認定趙少康違法，可以裁罰20萬到200萬元，並可連續按次裁罰，直到「黨政軍退出媒體」為止。