NBA／「林來瘋」時就像上帝化身 林書豪：彷彿靈魂出竅
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-18 11:54:07
林書豪目前人還在G聯盟打拚，他的表現也慢慢吸引一些主流媒體的關注，今天接受《The Ringer》記者Logan Murdock專訪時，他也談及了一些關於「林來瘋」時期的回憶，他表示當下真的感覺自己像是「上帝化身」一樣，做什麼動作都得心應手。
林書豪從一名落選秀，到成為家喻戶許的球星，一切發生的經歷很突然，在2012年2月如旋風般的7場比賽，在他的生涯佔有特殊的位，外界也給了這7場連勝時期的一切經歷一個夢幻般的名字——「林來瘋」。談起那段時期的經歷，林書豪表示自己根本沒想到會發生這樣的事情，「我知道自己夠出色，有能力打NBA比賽。但你問我是否已經為接下來的一切做好了準備嗎？不，我沒有。我認為你沒辦法為這種的事情做好準備。」「毫無疑問，這絕對是我一生中最神奇的經歷之一。同樣的，這也是我學習最多的一個賽季。」林書豪談到關於絕殺暴龍的那場比賽時，直言「那就像是上帝附身一樣，不是能用言語形容之事，我就像是靈魂出竅一樣，我做出自己從沒做過的動作，彷彿進入到一種境界——我不知道會發生什麼。」林書豪相當認真的說，那一刻讓他感到自由和純淨，他唯一的遺憾是事情發生的如此之快，而他沒有好好享受。「我總是專注於下一個進球、下一場比賽或下一個賽季。這是我最大的遺憾之一，我希望我放慢腳步、珍惜它。」