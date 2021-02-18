有邏輯、能溝通受蘇貞昌倚重 政委羅秉成兼任政院發言人
記者劉育辰／台北報導
2021-02-18 12:23:05｜2021-02-18 12:23:26
前行政院發言人丁怡銘在因牛肉麵風波請辭後，行政院發言人一職懸缺逾3個月，今（18）日行政院秘書長李孟諺在行政院會後記者會宣布，行政院長蘇貞昌相當重視與國人的溝通，所以由有邏輯、能溝通的政務委員羅秉成兼任發言人職務。羅秉成表示，被蘇貞昌徵詢時，作為行政團隊一員的他責無旁貸，也沒有太多掙扎，未來會繼續精進工作上的表現。
羅秉成是台大法律研究所公法組碩士、政大法律系法學組學士，2017年9月接任政委之前，曾執業律師27年，是知名的人權工作者，同時兼任法律扶助基金會董事長丶台灣冤獄平反協會理事長，及總統府司法改革國是會議第一分組召集人；接任政委後，協助蘇貞昌督導法務部等數個部會，協調推動相關法案及政策，並主責人權丶性平、反毒及司改等跨部會政策協調工作，兼任行政院人權保障推動小組召集人丶防制人口販運及消除種族歧視協調會報召集人，以及政院性別平等會執行秘書等職務。蘇貞昌在院會中也表示，羅秉成在2017年加入行政團隊，過去3年多來對於政院各項施政跟議題都掌握得相當到位。在聽羅秉成進行專案報告時，內容條理清晰，無一贅言，對此感到欽佩。也希望羅秉成未來能代表政府跟社會、國人溝通的重要角色，將複雜的論述跟利民措施、施政成果，轉換成簡單扼要的說明，甚至轉化成一、兩句金句，擔起跨部會的政策宣傳責任，讓民眾能夠瞭解政府的具體作為。羅秉成則說，他在擔任政委之前是名律師，兼任發言人算是另一個斜槓人生，沒預期到他有一天會接任發言人的工作。在發言人出缺情況下，李孟諺一肩擔起發言人沈重的工作，基於行政團隊是一體的想法下，他在去年11月下旬被蘇貞昌徵詢時，作為行政團隊的一員，他責無旁貸、沒有太多掙扎跟糾結，未來在發言人工作上或許會有很多不足，但他會持續精進自己的表現。