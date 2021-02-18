陳昇開刀休養半年　升格公公後再曝喜訊

歌手陳昇去年底例行身體健康檢查發現口腔腫瘤，隨即入院接受開刀治療，遵守醫生建議需要徹底休養身體，因此宣布中斷連續

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年開唱的跨年演唱會。原先預計至少休養半年，幸運的是，平時都有運動習慣的陳昇，術後恢復狀況一切良好，近來體力已恢復8、9成，所以在今（18）日宣布將於

3月5

日舉辦春酒演唱會。

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