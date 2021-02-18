陳昇開刀休養半年 升格公公後再曝喜訊
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-18 13:50:22
歌手陳昇去年底例行身體健康檢查發現口腔腫瘤，隨即入院接受開刀治療，遵守醫生建議需要徹底休養身體，因此宣布中斷連續27年開唱的跨年演唱會。原先預計至少休養半年，幸運的是，平時都有運動習慣的陳昇，術後恢復狀況一切良好，近來體力已恢復8、9成，所以在今（18）日宣布將於3月5日舉辦春酒演唱會。
去年底陳昇術後出院後，醫生有交代必須要少講話好好休養身體，在少說話不能唱歌的期間，他也默默安排及完成了許多人生中重要的事件。去年11月底首次以「藝術新銳」畫家身分與好友黃志偉共同完成開畫展，在農曆年前也正式升格成公公，兒子開心娶媳婦。當然外界最關心的還是陳昇的身體狀況，而他在一開春就宣布喜訊，將在2021年3月5日於西門紅樓展演館舉辦「陳昇&新寶島康樂隊2021新樂園開春春酒演唱會」。此外，因為疫情關係，當天會限制入場人數，並採實聯制登記後安排進場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。