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陳昇開刀休養半年　升格公公後再曝喜訊

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-18 13:50:22

陳昇宣布將於3月5日舉辦春酒演唱會。（圖／新樂園製作提供）
▲陳昇去年底發現口腔腫瘤，經過半年休養後，宣布將舉辦春酒演唱會。（圖／新樂園製作提供）
歌手陳昇去年底例行身體健康檢查發現口腔腫瘤，隨即入院接受開刀治療，遵守醫生建議需要徹底休養身體，因此宣布中斷連續27年開唱的跨年演唱會。原先預計至少休養半年，幸運的是，平時都有運動習慣的陳昇，術後恢復狀況一切良好，近來體力已恢復8、9成，所以在今（18）日宣布將於3月5日舉辦春酒演唱會。
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去年底陳昇術後出院後，醫生有交代必須要少講話好好休養身體，在少說話不能唱歌的期間，他也默默安排及完成了許多人生中重要的事件。去年11月底首次以「藝術新銳」畫家身分與好友黃志偉共同完成開畫展，在農曆年前也正式升格成公公，兒子開心娶媳婦。
當然外界最關心的還是陳昇的身體狀況，而他在一開春就宣布喜訊，將在2021年3月5日於西門紅樓展演館舉辦「陳昇&新寶島康樂隊2021新樂園開春春酒演唱會」。此外，因為疫情關係，當天會限制入場人數，並採實聯制登記後安排進場。
▲陳昇宣布將於3月5日舉辦春酒演唱會。（圖／新樂園製作提供）
▲▼陳昇宣布將於3月5日舉辦春酒演唱會。（圖／新樂園製作提供）
▲陳昇宣布將於3月5日舉辦春酒演唱會。（圖／新樂園製作提供）
 
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