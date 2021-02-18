全台最美黨部嶄新開幕 民進黨高雄市黨部變身打卡熱點
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-18 13:00:42
立委趙天麟上任民進黨高雄市黨部主委後，導入「城市美學」進行黨部空間改造，從規劃到完工歷時半年、耗費約三 、四百萬，選在農曆年後的今（18）日正式開幕，趙天麟笑說，民進黨高雄市黨部可說是不分黨派的「全台最美黨部」，其他黨部主委也跟他抱怨說高雄黨部設立了一個「黨部障礙」，直說未來黨部的空間改造也要向高雄看齊。
開幕現場包括立法委員李昆澤、許智傑，民進黨高雄市議會黨團總召鄭光峰及議員韓賜村、康裕成、李喬如、陳慧文、張漢忠、陳致中、李雅慧、鄭孟洳、黃文益、江瑞鴻、林智鴻、黃文志，民進黨新北市黨部主委何博文則代表全台黨部主委到場，中央黨部組織部主任李慶鋒也代表黨主席蔡英文到場祝賀。趙天麟認為，黨部功能不只是政黨開會或專屬黨員的空間，更可以成為具有質感的城市門戶意象，以高雄市黨部所在地來看，市黨部座落於中華路與青海路上已經有20年的時間，也是高雄南來北往的重要交通節點，隨著城市的演進，黨部也有向公眾開放的社會責任，所以這次與82年次的歐陽旭設計師合作，新的市黨部空間特別以「雨林咖啡」為發想，以開放式的規劃，結合「公眾可親」、「世代共融」與「創意實作」理念，透過設計師的巧思，打造成彷彿精品館的城市入口意象。民進黨新北市黨部主委何博文說，高雄市黨部的改變可以說是內外兼具，跟民進黨在高雄市執政多年的軌跡同步，這是一種進步，也是市民的幸福，雖然民進黨在新北市還是在野黨，所以會抱著臥薪嘗膽的心情，期許未來在新北市能迎來綠色執政重返執政的那一天；中央黨部組織部主任李慶鋒則說，高雄隊真的很不簡單，嶄新的高雄市黨部不只是一個好看的門面而已，還是市民可以親近的一個空間，更重要的是可以傳達民進黨的價值理念，期許未來高雄市民也能給予民進黨更高的肯定；立委許智傑也說，黨部空間改造的很棒，也增加生活的美麗，歡迎大家到高雄市黨部吃甜點、喝咖啡，一起打卡拍照。。參與黨部空間設計的奧斯空間歐陽旭設計師指出，這次空間設計是採用玻璃溫室的想像，在綠意盎然內部空間，每一處都是可以拍照、直播的網美牆，抬頭可見的猴子，是連結鄰近柴山及壽山的獼猴視覺，室內也設置RainForest Café，結合支持雨林保護的UCC咖啡豆，每喝一杯咖啡，就可以自由樂捐投入在雨林保護上，讓環保的理想，串流在政治工作與日常生活中。