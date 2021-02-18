澳網／大坂直美直落二重挫小威 明拚第4座大滿貫金盃
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-18 13:19:45
澳網女單冠軍大熱門今(18)日在4強賽正面對決，日本前球后大坂直美和美國名將小威廉斯(S.Williams)對戰1小時又15分鐘，由23歲的大坂直美以6:3、6:4拍下7屆冠軍，繼2019年奪冠後，第2度闖進決賽。
這場被視為澳網女單冠軍提前對決的焦點大戰，今天在中央球場Rod Laver Arena開打，此前兩人3次交手，大坂直美取得2勝1負，包含2018年美網冠軍賽，大坂直美拿下對戰首勝，並笑納生涯首個大滿貫金盃。相差16歲的對戰，大坂直美今天首盤雖先遭破發，但即時調整，反倒連拿5局取得5:2領先，儘管小威廉斯保住第8發球局，但下局大坂直美輕鬆保發，以6:3拿下首盤。次盤，大坂直美延續氣勢，首局就先破發對手，不過薑是老的辣，小威廉斯連救2局，將比數扳平成4:4，關鍵第9局，大坂直美展現霸氣連拿4分破發取得「聽牌」，最後以秋風掃落葉之姿以6:4贏得勝利。大坂直美的冠軍戰對手將是世界第24美國好手Jennifer Brady和世界第27捷克女將Karolina Muchova之間的勝者，大坂直美將尋求生涯第4座大滿貫金盃。