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澳網／大坂直美直落二重挫小威　明拚第4座大滿貫金盃

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-18 13:19:45

Naomi Osaka
▲兩位前球后在澳網四強賽對決，最終由大坂直美擊敗Serena Williams。（圖／美聯社／達志影像）
澳網女單冠軍大熱門今(18)日在4強賽正面對決，日本前球后大坂直美和美國名將小威廉斯(S.Williams)對戰1小時又15分鐘，由23歲的大坂直美以6:3、6:4拍下7屆冠軍，繼2019年奪冠後，第2度闖進決賽。
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這場被視為澳網女單冠軍提前對決的焦點大戰，今天在中央球場Rod Laver Arena開打，此前兩人3次交手，大坂直美取得2勝1負，包含2018年美網冠軍賽，大坂直美拿下對戰首勝，並笑納生涯首個大滿貫金盃。
相差16歲的對戰，大坂直美今天首盤雖先遭破發，但即時調整，反倒連拿5局取得5:2領先，儘管小威廉斯保住第8發球局，但下局大坂直美輕鬆保發，以6:3拿下首盤。
次盤，大坂直美延續氣勢，首局就先破發對手，不過薑是老的辣，小威廉斯連救2局，將比數扳平成4:4，關鍵第9局，大坂直美展現霸氣連拿4分破發取得「聽牌」，最後以秋風掃落葉之姿以6:4贏得勝利。
大坂直美的冠軍戰對手將是世界第24美國好手Jennifer Brady和世界第27捷克女將Karolina Muchova之間的勝者，大坂直美將尋求生涯第4座大滿貫金盃。
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