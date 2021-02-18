專家樂觀推斷10月全球解封 陳時中提2觀點反駁
記者劉雅文/台北報導
2021-02-18 14:52:24｜2021-02-18 15:04:35
中央流行疫情指揮中心，今天公布新增2名境外移入確診的消息，針對國內新冠疫苗採購進度，指揮官陳時中今天也做出回應，針對先前生變的500萬劑BNT疫苗，陳時中也樂觀其成，感謝德國釋出善意，目標會繼續推動原來的合約簽署。
另外有媒體問到，有專家樂觀看待疫苗發展，推估10月有望全球解封，對此陳時中回應，到十月不太可能全球解封，到年底比較有那樣可能性，還要看COVAX疫苗分配平台發揮效力如何，以及變種病毒相關變異的情況，他認為至少到明年初才比較有機會，10月僅能看到局部開放。陳時中也解釋，因為新冠病毒變異相當快速，因此一定會有殘留的病毒，對於疫苗還是會有難以控制的情況，第二個他提到，疫苗很難做一個全世界公平分配，經濟狀況沒那麼好的國家，分配會處於落後，加上要施打兩劑，時序算起來經濟比較好的國家，陸陸續續在上半年會取得今年的疫苗，接下來才會分配到經濟沒有那麼強的國家去。另外指揮中心也透露，先前COVAX承諾配送的AZ疫苗，最快下週會有確切的數量跟供貨方式，且相關的配送細節，因為COVAX有委託機構做運送，相關時程、細節安排好後，會通知台灣做好接收工作。至於有媒體追問，是否會依照時程3、6、9月施打，陳回應，接種時間點不會硬梆梆的設定，準備好就打。
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