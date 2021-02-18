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鹽水蜂炮確定續辦　集中施放不開放一般民眾進入

記者鄭婷襄／台南報導

2021-02-18 13:18:03

2、觀光局
▲今年鹽水蜂炮將縮小規模集中施放，集中施放區不開放一般民眾進入。（圖／觀光局，資料畫面）
民間鹽水烽炮續辦聲不斷，台南市政府今（18）日與鹽水武廟召開蜂炮集中施放計畫會議，會中做成相關結論，為崇敬神明和尊重百年民俗活動不中斷，今年鹽水蜂炮已綁好的炮城，將全部集中在鹽水國中依序施放，集中施放區不開放一般民眾進入，實聯制全面防疫，兼顧地方民俗活動與防疫作為。
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台南副市長趙卿惠今日上午與市府民政局長顏振標、衛生局長許以霖和交通局、教育局、環保局、消防局、警察局等相關單位，前往鹽水武廟召開蜂炮集中施放計畫會議，會中確認今年鹽水蜂炮縮小範圍施放。
鹽水蜂炮將於2月26日下午18時至24時全部集中在鹽水國中依序施放，武廟將製作工作證，實聯制全面防疫，需憑證才能進入鹽水國中集中施放區，而已完成製作的炮城請於19日上午12時前向武廟提出登記，武廟工作人員將前往拍照並由消防局檢查合格才可施放。
台南市政府表示，鹽水蜂炮是百年民俗活動，感謝鹽水武廟全力配合政府防疫作為，今年將縮小範圍集中施放，且為維護安全，不開放一般民眾進入，僅提供炮城施放人員及神轎進入，期「尊重百年民俗活動、崇敬神明和實聯制全面防疫」，達成三贏。
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