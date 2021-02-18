彭博：華府對中「風向變了」！拜登中國政策小組立場強硬
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-18 13:19:04
《彭博社》（Bloomberg）週三（17）報導，隨著拜登幕僚逐漸完整，其對中國的立場也逐漸清晰，拜登政府對中政策團隊成員過去發表過的演說、文章和前任川普政府對北京強硬的態度有諸多相同之處。拜登團隊人事反映新政府短期之內，不可能與中國重建關係。
《彭博社》報導特別指出，2019年《華盛頓郵報》曾刊出一封約100名官員、學者連署的公開信，要求推翻川普政府強硬的對中立場，美國必須承擔美中關係下滑的責任，並指責川普處理中國議題的手段基本上「適得其反」。這封公開信上的連署者，幾乎都沒有進入拜登政府。根據拜登政府最新的人事消息，華盛頓智庫「美國進步中心」（Canter for American Progress）前中國政策主任哈特（Melanie Hart）將擔任主管經濟、能源計劃的國務院次卿，負責監督川普政策的審查，包括將中國華為（Huawei）排除在外的「乾淨網路」（Clean Network）計畫。哈特早在去年10月，與其他學者一同發表報告，強調中國政府的資金助長華為的崛起，美國和盟友應該向電信供應商提供支持以對付競爭。哈特還曾經呼籲推出政府主導的貸款計畫，協助業者發展網路，並且透過為發展中國家提供資金，讓他們以有能力使用技術建立安全、開放的網路管理原則。不過，《彭博社》並未取得哈特對於擔任國務次卿的評論。《彭博社》報導指，拜登的「對中團隊」中還包含美國國防部特別助理拉特納（Ely Ratner）、財務部副部長顧問羅森伯格（Elizabeth Rosenberg）。兩人都有在新美國安全中心的經歷，在一份共同發表的報告中，兩人呼籲美國政府與日本、荷蘭成立國際財團，促進半導體產業、供應鏈的多樣化。報告強調，來自中國的挑戰，過去常被當成「未來式」但它已成為「現在式」。拉特納和羅森伯格，以及國家安全委員會成員哈雷爾（Peter Harrell）在另一份報告中呼籲國會撥款以對抗中國，並讓美國在半導體供應鏈中具有難以取代的地位。拜登1月20日就職至今不到1個月，政府各部會都保持審慎的態度對待川普政府的政策，但《彭博社》觀察近幾週拜登政府的人事提名，很明顯對中政策正在成形。國務卿布林肯（Antony Blinken）前幾日接受採訪，強調美國應該與盟友合作而不是對立，因為與盟友有矛盾時就消減了美國與中國談判的能力。布林肯形容，中國是美國在技術與國家利益上的挑戰，也是半導體、晶片、人工智能以及下一世代的網路技術上的競爭者，對中政策將會成為華盛頓的核心議題。新美國安全中心CEO豐丹（Richard Fontaine）表示，「風向已經改變了」新上任的政府對於「中國挑戰」有著不同的觀念和看法，但美國對中政策將會更加政治化。上週商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo）、駐聯合國大使湯瑪斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在中國議題上被共和黨議員叮得滿頭包，可見雖然對美國來說中立場強硬是個共識，但內部也需要整合處理方法、強硬程度上的意見分歧。美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）季辛吉中美研究所主任戴博（Robert Daly）表示，拜登提民的幕僚都是非常有經驗、非常有想法的人，現在他們面臨的問題恐怕也前所未有，充滿了需要妥協、調和的挑戰。