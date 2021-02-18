獨／得恩堂眼鏡疫情期間大優惠?假的啦!

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目前在臉書及社群網路上常會跳出優惠價格販售眼鏡及眼藥水的網頁廣告，其中一則打著知名廠商「得恩堂眼鏡」的名號，標榜「今年雖受役情影響，得恩堂仍然與相關單位合作持績提供服務，恩堂眼鏡決定拿300入可自動變焦防藍光老花眼鏡在網路0利潤出售，不為盈利」，騙取消費者的信?，廣告中打出「一入眼鏡原價2268元，限時僅需998元，買一送一，今日限定加398元再得兩入」，頗令睛疾者心動。但經民眾向得恩堂公司詢問，証實該廣告是詐騙集團所為，並表示得恩堂從未在網路上販售這款商品，並已經交由警方查辦中。另一則廣告更誇張，打出是「台灣高醫大最新研發藥水」、「滴一滴回復5.0的視力，連手術都不用做了!3入999，6入1199，9入僅而1299」，吸引很多人留言詢問「小學2年級近視500，使用這個度數會降嗎?」、「近視750，閃光200有用嗎?」、「」請問下單後多久到貨?」、「乾眼症有效嗎」…還真多人信相。但經將網頁轉請MyGoPen查証，証實「是詐騙的」!台中市政府食品藥物安全處提醒，市售眼藥水屬藥品與醫療器材，未領有販賣業藥商許可執照者，不得販售，如無許可執照而販售藥物，恐涉藥事法無照藥商規定，依法處3萬元至200萬元罰鍰。台中市警方亦表示查處網路販賣醫藥產品的困難度非常高，很難逮到真正負責人，許多詐騙網頁IP設於境外，產品都以宅急便貨到取貨或超商取貨，客服電話若不是打不通，就是呼嚨客人，台中市警局提醒網路販賣醫藥產品是違法的，民眾千萬不要相信。