特企／疫情關不住　臺中旅遊人次全國第一

新春開工即傳好消息，交通部觀光局公布109年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，臺中市以近4千6百萬人次，榮膺全國第一，並較前年度增加152萬人次、成長約4%，顯示新冠肺炎疫情雖影響觀光旅遊，中市府團隊推動觀光努力仍深受國人肯定。

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觀光旅遊局長林筱淇表示，為落實市長盧秀燕推動「富市台中．新好觀光」的施政目標，市府除持續提升臺中市觀光遊憩品質及軟硬體建設，亦以多元創意及執行力推動城市行銷、觀光工程、旅宿管理等工作，並藉由整體行銷宣傳，傳遞臺中城市限定的美好，讓遊客在旅程中體驗臺中市獨特的城市魅力，持續擦亮臺中觀光首都之品牌。

林局長指出，去（109）年初爆發新冠肺炎疫情正值2020台灣燈會籌備期，市府團隊齊心協力克服萬難、成功防疫，打造安心賞燈環境，創造千萬賞燈人潮。疫情最嚴竣時，市府雖暫時停辦許多活動，惟亦趁機著手觀光資源盤點整備，加強旅宿從業人員職能提升，洽談異業結盟等跨域合作。才能在疫情解封後，落實防疫新生活運動，接連舉辦「大安沙雕音樂季」、「臺中購物節」、「臺中好湯溫泉季」、「藝遊未盡臺中城」、「臺中國際舞蹈嘉年華」、「臺中國際花毯節」等觀光主題亮點活動，並藉由米其林插旗臺中、臺中城市觀光行銷影片等議題，串連臺中觀光相關產業公協會、在地農會、商圈，推出食、宿、遊、購優惠好康，盡顯臺中觀光魅力，透過戶外節慶活動有效吸引遊客來臺中觀光旅遊，使觀光遊客人次再創新高。

觀旅局表示，臺中市現有27處遊憩據點納入全國觀光遊憩區統計，包括山城地區-后里馬場、東后豐自行車道、麗寶樂園、谷關溫泉區；都心地區-草悟道、大坑風景區；海線地區-大甲鐵砧山、高美溼地；屯區-霧峰林家園區等熱門景點均特別受遊客喜愛。尤其山岳及戶外旅遊盛行，2020新社花海暨臺中國際花毯節吸引265萬人次參觀、2020谷關七雄完登人次較首年成長10倍等，盡顯臺中為安心旅遊城市首選。

安心旅遊，首選臺中。臺中觀旅局邀請您228連假來臺中走春，享受大自然和豐富的花卉美景及體驗特色旅宿深度之旅。泡好湯、享美食，親近大自然森呼吸，感受臺中山海屯都的獨特魅力，搭配入住臺中「安心旅宿」，絕對能玩得開心更放心，也提醒防疫期間請民眾外出旅遊務必配戴口罩勤洗手、保持社交距離，配合市府防疫措施。



