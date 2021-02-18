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趙少康轟買疫苗「偷雞摸狗」　陳時中霸氣回嗆

記者劉雅文/台北報導

2021-02-18 15:03:23｜2021-02-18 15:03:28

▲衛福部長陳時中，今（23）天針對新冠肺炎相關防疫作為到立法院備詢。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲資深媒體人趙少康抨擊指揮官陳時中買疫苗偷雞摸狗，遭到陳時中強硬回擊。（圖／資料畫面）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨（17）日首度鬆口表示，因為相關政治因素干擾，先前原本已經要到手的500萬劑BNT疫苗生變。但是根據路透最新報導指出，BNT對外承諾將提供疫苗給台灣。
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對此議題，資深媒體人趙少康，今天接受相關媒體訪問時表示，要陳時中講清楚，到底誰見不得台灣取得疫苗？還痛批陳時中直接找總公司買疫苗的做法是偷雞摸狗，跳過上海復星大中華代理商，是不循正道。
趙少康批評，陳時中因為意識型態要繞道走捷徑，但是代理是商業行為，有商業規範。針對資深媒體人趙少康的批評，陳時中也強硬回擊，陳時中提到：「偷雞摸狗這樣形容詞實在不恰當，跟總公司談叫偷雞摸狗，那我就不知道怎樣是正正當當」，陳時中還反酸趙少康，認為他媒體人這樣形容：「欠精準」。
陳時中強調，他只能陳述他經歷的情況，很詳實跟大家報告，不做臆測，對於其他的他不予評論。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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