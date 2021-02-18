交部核定「台中時尚城中城線」 江肇國：舊城區發展契機
記者金武鳯/綜合報導
2021-02-18 15:03:34
交通部觀光局最新核定臺中市「臺中時尚城中城線」台灣好行路線，並補助逾600萬元行銷營運。對於台中市中區入選全國經典小鎮，未來可望藉由台灣好行路線帶動觀光，將人潮引入文化舊城區，台中市議員江肇國樂見，中央與地方攜手合作推動臺中市第一條台灣好行，讓舊城區再現風華展契機。
江肇國表示，交通部觀光局今(18)日核定臺中市「臺中時尚城中城線」台灣好行路線，將補助臺中市政府378萬元，進行路線的行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置，以及貼補初期營運虧損288萬元。這條台中市首發台灣好行路線，將由臺鐵臺中車站出發，採左右環型路線串連臺中州廳、大墩文化中心、美術園道、審計新村、草悟道、國立自然科學博物館、中山堂、一中商圈、臺中公園、帝國製糖廠等多個都會文創據點與舊城新風貌景點，平日預計開行28班次，假日則增加到48班次。市議員江肇國第一時間獲悉好消息後表示，中區入選全國的經典小鎮，未來可望藉由台灣好行來串聯「文化城中城」各個景點，以觀光客角度來改善目前市區11路公車路線停靠站過多、假日班次不夠密集等問題，藉由台灣好行把觀光人潮引入文化舊城區，重現往日風華。江肇國說，台中市從未有台灣好行營運路線，這次樂見市府向觀光局提出「臺中時尚城中城線」台灣好行營運申請，讓他看到舊城區發展的新契機，特別感謝交通部全力支持。尤其交通部觀光局推動中彰區域觀光聯盟，並遴選中區為全國百大經典小鎮，在中央與地方攜手合作下，臺中市舊城區已逐漸風華再現，包括甫獲9項國際大獎肯定，以台中火車站為中心的綠空鐵道軸線，以及媲美日本京都鴨川，有小京都水岸之稱的新盛綠川水岸廊道，還有臺中州廳、刑務所官舍、帝國製糖廠等歷史建築群。感謝交通部及觀光局對舊城區的重視，希望市府盡快公告爭取客運業者上路營運，全路線規劃採綠能電動公車行駛，不僅增進旅客搭乘舒適性，也營造觀光友善環境，讓疫情後的國旅人潮能引進舊城區。