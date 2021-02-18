遠航客機賣掉了！航空零件公司450萬入手
記者張志康/綜合報導
2021-02-18 15:07:18｜2021-02-18 15:20:21
行政執行署台北分署今（18）日宣布，遠東航空公司所有的編號B-28017的MD-82型飛機在歷經3次拍賣流標後，由一家位於台北市的航空器零件公司，以新台幣450萬元買下。
台北分署指出，遠東航空公司因滯納房屋稅、健保費、機場服務費及勞工退休金等案合計約新台幣9600餘萬元，案經台北市稅捐稽徵處等機關去年初陸續移送執行。去年3月間，台北分署查封編號B-28017的MD-82型飛機，去年10月間以底價672萬元進行第1次拍賣程序，因無人應買而流標，隨後進行2次減價拍賣程序仍流標。台北分署表示，3次流標後改採公告應買程序，一家航空器零件公司今年初具狀聲明願以450萬元購買，並繳交保證金，經詢問移送機關及義務人意見，同意航空器零件公司購買；航空器零件公司2月3日繳交尾款，2月9日完成點交程序，歷時數月的拍賣案順利終結。關於應買人，據瞭解是一家登記在台北市的的公司，從事的業務包括航空器零件、精密儀器、機械五金零件、電腦資訊軟體等買賣等相關，拍賣期間，曾多次詢問、閱覽鑑定報告，顯現出高度興趣，但有關購買航空器作何用途，應買人並未對外透露。