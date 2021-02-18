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部桃醫院明起「開工」　陳時中：「隔離病房先不開」

記者劉雅文/台北報導

2021-02-18 15:21:53｜2021-02-18 15:22:53

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲桃園部立醫院爆發群聚感染，指揮中心召開臨時記者會說明。（圖／記者李春台攝）
先前鬧得沸沸揚揚的部桃醫院群聚感染事件，已滿36天，指揮中心今日派專家實際走訪院區，預計明天起要恢復營運、全面復工，針對相關營運規劃，指揮中心陳時中也做出回應。
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指揮官陳時中提到，不會一開始就火力全開，專責病房會先開一部分，院內收治病人狀況會逐步來恢復，且陳時中強調，目前在剛開始在隔離病房並不會開放，換言之，短時間內並不會收治新冠肺炎確診者，相關專責病房也縮小規模，穩定後才逐漸放大。
至於前一日國內新增1名境外移入，為案939，是一名本國籍50多歲女性，該個案去年10月底曾經在美確診新冠肺炎，從美國返台完成居家檢疫後，因為出境需求，2月15日到醫院自費採檢確診。
針對個案有專家指出，因為患者的血清抗體IgM呈現弱陽性 (IgM 陽性：代表「近期感染」或「正在感染」)，從科學上來說，懷疑國內有其他感染源。對此，陳時中則回應，機會非常小，但仍會提高警覺。
指揮中心發言人莊人祥表示，個案因為先前有確診，因此不能光看IgM呈現弱陽性，陳時中也補充說明，相關接觸者也都有清查過了，應該是安全的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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