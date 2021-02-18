賣逾300萬件！台產防疫保單理賠增至5件 擬洽再保攤風險
記者顏真真/台北報導
2021-02-18 15:34:23｜2021-02-18 15:36:57
台灣產物保險公司「防疫保單」賣翻，初步統計賣超過300萬件，理賠申請件數原本至2月17日有3件，不過，金管會保險局長施瓊華今（18）日透露目前理賠件數增至5件，由於投保件數超過300萬件，金管會是否要求台產再保分散風險？施瓊華表示分散風險有很多處理方式，再保只是其中一種，由保險公司自己去評估，但據了解台產已有在接洽再保公司。
台產去（2020）年底推出的「法定傳染病防疫費用保險」，由於強調年繳保費500元，不用等到確診，只要收到疾管署隔離通知書，被隔離就能立即領到10萬元保險金，加上今年1月剛好又碰上衛福部桃園醫院群聚感染事件，擴大隔離人數達4千人以上，也引發全民擔憂國內新冠肺炎疫情，因而造成防疫保單搶購，保險業務員更是接電話接到手軟，以前是要主動找保戶談保險，這次是保戶主動要投保，甚至有保經公司光這張保單就賣了20多萬張，相當驚人。台產也在昨日公布這次防疫保單初步清點共受理逾300萬件，台產也強調將盡最大努力加速處理，目前也已專案成立各區服務作業中心，專責本防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，並期望於6月底前完成所有岀單作業。不過，台產昨日也透露，這張防疫保單理賠申請已有3件，其中有2件與部桃有關，另一件是桃園另一家醫院，而且有2位是桃園人，1位是新竹人，預計這兩天會完成理賠作業。不過，今日在金管會新春記者會上，金管會主委黃天牧表示自己並沒有買防疫保單，原因是「我沒想到要去買」？是因為來不及買嗎？他解釋「我是覺得我平常生活工作軌跡規律，也信任政府防疫措施」，但黃天牧也強調「要買的人也沒什麼不對，每個人對防疫都有自己的想法，尊重個別需求」。對於台產一張防疫保單就賣超過300萬張，黃天牧認為這與當時某地區防疫有狀況讓大家更警覺也有關，亦牽涉到心理現象，也反映消費者一些行為，尤其在低利環境下，也不只疫保單，有些商品也這樣，他也常提醒同仁有關民眾對經濟金融認知心態，要特別注意資訊對稱等。至於台產防疫保單賣這麼多，卻零再保，市場擔心台產風險胃納量是否足夠？施瓊華則說目前這張防疫保單已有5件理賠申請，但因投保量與當初台產設定的量羞異大，核保作業要到6月底才會完成所有保單的出單作業。至於會不會要求台產再保分散風險？她說要做風險分散有很多處理方式，再保只是其中一種，由保險公司自己去評估，但據了解台產已有在接洽再保公司。