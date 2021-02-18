女星98歲高齡阿媽昏倒　醫護人員曝重要原因

豬哥亮愛女謝金晶與向蕙玲初五開工迎財神，受邀出席中部營建大廠的春酒演出，謝金晶巧思帶著金鈔紅包，向蕙玲則自製肖像紅包，現場廣發紅包討喜氣。而2人也分享過年生活，其中向蕙玲的阿媽竟突然暈倒，所幸清醒後無大礙。

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