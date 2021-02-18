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女星98歲高齡阿媽昏倒　醫護人員曝重要原因

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-18 22:00:00

謝金晶、向蕙玲開工迎財神。（圖／豪記唱片提供）
▲向蕙玲（右）的98歲阿媽昏倒。（圖／豪記唱片提供）
豬哥亮愛女謝金晶與向蕙玲初五開工迎財神，受邀出席中部營建大廠的春酒演出，謝金晶巧思帶著金鈔紅包，向蕙玲則自製肖像紅包，現場廣發紅包討喜氣。而2人也分享過年生活，其中向蕙玲的阿媽竟突然暈倒，所幸清醒後無大礙。
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談到過年怎麼度過，謝金晶笑說，「難得宅在家就小賭一下怡情啦，原本只是想打發時間，沒想到欲罷不能的由小年夜一路贏到初五，完全不敢置信耶，好開心牛年有好兆頭，信心滿滿！」她也透露新年新希望，將斜槓發展副業，「因應現今很多人養寵物來陪伴，將投入寵物鮮食包事業，目前已找到中央廚房的地址，鎖定3處，目前與好友們評估中，初步以宅配為主。」
而向蕙玲日前才推出新專輯，原本因為疫情，活動到元宵都被取消，難得在台南老家享受親情時光，沒想到除夕圍爐時，98歲高齡的阿媽忽然暈倒，待救護車抵達，醫護人員特別告知，長期臥床者不適合久坐，所幸阿媽清醒後無大礙，向蕙玲直說心情如洗三溫暖。
▲謝金晶、向蕙玲開工迎財神。（圖／豪記唱片提供）
▲▼謝金晶（上圖左、下圖左）、向蕙玲開工迎財神。（圖／豪記唱片提供）
▲謝金晶、向蕙玲開工迎財神。（圖／豪記唱片提供）
 
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2021-02-17-2021-02-23

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