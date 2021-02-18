「寄生國會」爭議 邱臣遠：黨部尋覓新地點近期會公佈
記者丁上程／台北報導
2021-02-18 15:49:23｜2021-02-18 15:55:03
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，日前遭到週刊媒體爆料把立法院黨團辦公室空間做為黨部辦公使用，引發社會各界議論，甚至被貼上「寄生國會」的標籤。對此柯文哲昨（17）日則大動作回應，表示自己是「支援國會」，更反嗆有很多人寄生在總統府、立法院。不過事隔一天，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠針對該議題做出回應時，態度則轉趨低調，表示黨中央已經在尋覓新的黨部地點，近日會對外公布。
邱臣遠強調，目前備受外界爭議的文宣部以及智庫等單位，都以支援立委文宣及相關政策議題為主，5位委員的辦公室也都相互解密合作，「現階段就是按照進度在尋找適合的黨部地點，近期之內會由黨部對外公布。」邱臣遠說，「還是要強調，立法院內部的空間使用，完全屬於合法的範圍，若是外界有異議之處，民眾黨方面也接納相關公評，並且會做出適度調整」。而現場記者也追問，若找到新的黨部據點，預計會有多少人從黨團遷出？對此邱臣遠則表示，黨團仍會以立法院業務為主，至於遷出多少人或者單位，會再經由黨的內部討論，「原則上智庫、立法院助理的人員留在原地」。