趙少康稱中評委就是顧問 NCC：「自行認定」屬言論自由
國民黨正式聘用中廣董事長趙少康為中央評議委員，針對是否違反黨政軍條款，國家通訊傳播委員會（NCC）將啟動調查，趙少康則反駁，中評委屬顧問性質；對此，NCC今（18）日回應，這是趙少康自行認定，屬言論自由，NCC無特定立場。
國民黨昨天正式聘用現任中廣董事長趙少康為中評委，但依《廣播電視法》規定，為維持新聞媒體的公正客觀，不得有政治力量介入，NCC昨天表示，將啟動調查，若違法屬實，最高可罰200萬元。國民黨今天發布新聞稿砲轟，NCC明顯地擴張《廣電法》「黨政軍退出媒體條款」的規定，NCC恣意違法，已經淪為民進黨政治的打手；趙少康強調，中評委只是顧問性質的職務，NCC太擴張解釋了，若NCC開罰，他一定採取行政訴訟。對此，NCC副主委暨發言人翁柏宗今天受訪時表示，對趙少康接受中評委一職，NCC將啟動行政調查，依行政程序法規定函請當事人陳述意見，由委員會依《廣播電視法》第5條之1、施行細則第3條認定中評委是否為黨職，也會了解國民黨黨章第24條關於中評委的職權規定，NCC將依法行政並兼顧當事人程序利益。NCC指出表示，趙少康自行認定擔任中評委是顧問性質，屬於言論自由，外界都可去瞭解黨章內容，但NCC委員會目前尚未開會討論認定，也無特定立場，外界勿任意揣測。