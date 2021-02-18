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《請回答1988》韓星超狂　娶「超正陸妻」秀流利中文

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-02-18 16:27:44｜2021-02-18 17:21:05

▲▲李東輝（左）電影中娶大陸女星陳都靈，台詞90％以上都中文。（圖／翻攝tvN、陳都靈微博）
▲李東輝（左）電影中娶大陸女星陳都靈，台詞90％以上都中文。（圖／翻攝tvN、陳都靈微博）
韓國愛情電影《今天決定我愛你》由柳演錫、劉仁娜、崔秀英、李沇熹、金剛于、李東輝等人共同演出。因《請回答1988》爆紅的李東輝，在《今天》中因為要與大陸女友陳都靈結婚，90％以上的台詞都是中文，他笑說：「全靠我媽我才能說中文說得那麼溜！」解釋因為母親是陸劇鐵粉緣故，會抽空幫忙練習台詞。
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片中，韓國演員李東輝和大陸女星陳都靈譜異國戀曲，他們將步入禮堂，但女方家族家大業大，賓客名單竟高達1000人，不同文化與價值觀差異，嚇壞在首爾經營旅行社的李東輝。某天，李東輝存了好久的結婚基金被盜走，他不敢讓女方知道，開始迴避婚事，讓未婚妻生氣又不安，兩人大起衝突，幸好有個風趣開朗的姊姊廉惠蘭當兩人和事佬，讓這段異國戀又燃起生機。
李東輝在電影中配合大陸未婚妻陳都靈，90%的台詞都以中文發音，表演出色讓導演洪智暎盛讚，他說：「這次的作品大家會看到嶄新的李東輝。」李東輝則表示，中文確實非常困難，他感謝媽媽的幫忙：「我媽媽是大陸劇鐵粉，她也看過和我一起演出的陳都靈的作品，所以她很開心我可以和她合作，非常用心幫我準備台詞，才能讓我的中文變流利。」
李東輝憑著夯劇《請回答1988》的「娃娃魚」一角，以及常提供主角一堆沒用又白痴的知識而大受歡迎，打開知名度；也在台灣創下破億票房的電影《雞不可失》中，扮演唯一認真辦案的警察，讓他的事業更上層樓。《今天決定我愛你》3月12日在台上映。
▲▼李東輝（上下圖右）片中與大陸女星陳都靈飾演一對情侶。（圖／華映娛樂）
▲▼李東輝（上下圖右）片中與大陸女星陳都靈飾演一對情侶。（圖／華映娛樂）
▲▼李東輝（上下圖右）片中與大陸女星陳都靈飾演一對情侶。（圖／華映娛樂）
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