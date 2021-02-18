緬甸軍方被指由中國企業供應軍火　示威者反中情緒高漲

緬甸軍方2月1日發動軍事政變，逮捕包括翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內等多名民選領袖、民運人士遭到逮捕。在反軍事奪權的「不合作運動」抗議中，逐漸高漲的「反中情緒」受到外界矚目，緬甸示威群眾甚至聚集到仰光（Yangon）的中國大使館前要求抵制中國產品，甚至有謠言傳出中國協助緬甸軍方建立切斷網路的防火牆。
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外媒報導，緬甸公民團體「Justice for Myanmar」近日發表報告指，共有16間外國企業向緬甸軍方提供軍火，包括來自印度、以色列、新加坡、俄羅斯等地，其中以中國企業的數量最多，包括中國北方工業公司（NORINCO）、中國航空工業集團（AVIC）、中國航天科技集團（CASC）、中國航天科工集團（CASIC）及中航技進出口有限責任公司（CATIC）等。Justice for Myanmar指責中國企業向緬甸出售武器，讓軍方拿來對付自己的人民，且透過貿易在北部若開邦與武裝組織對抗；中國又在緬甸境內經營銅礦，前有報告指出中國在緬甸涉及的產業除了礦業還有稀土、深水港、水力發電廠等工業。Justice for Myanmar指責，中國採礦對緬甸環境造成污染。《外交政策》指出，反中情緒在緬甸有著複雜的因素與長遠的歷史，但在東南亞的年輕人中，2019年的香港反送中示威是主要原因，泰國、香港、台灣等地的年輕人互相建立起對抗極權的革命情感，例如「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance）。