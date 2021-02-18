氣候多變早晚溫差大 心血管疾病預防保暖為要

近來氣候早晚溫差大，心血管事件的發生也隨之增加。心臟冠狀動脈阻塞會造成心肌梗塞，腦血管阻塞則造成腦缺氧中風，若發生在下肢動脈阻塞則會造成腳部組織缺血壞死。病患A先生40歲，有抽菸習慣，工作中突然倒下無脈搏心跳，送醫後經心肺復甦術(CPR)急救後恢復意識心跳，急診室安排心電圖診斷發現為下壁急性心肌梗塞，緊急啟動心導管介入治療，發現右冠狀動脈近端完全阻塞。經採血栓抽吸及血管支架治療後血管阻塞處已打通，狀況穩定後出院，目前持續門診追蹤治療。

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奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師黃聖中表示，當冠狀動脈狹窄到嚴重時就會產生心絞痛的症狀，會感覺胸口中間或附近緊緊的，或是被掐住、壓著的感覺，尤其在活動時伴隨冒冷汗、無力、脖子或牙齒麻麻、緊緊的。當有相關症狀，建議到醫院做進一步檢查及治療。冠狀動脈心臟病簡稱冠心症，罹患冠心症的危險因子包括年紀大、高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、肥胖、慢性腎衰竭，另外如家族史也是相關因子，當上述的危險因子越多，心血管疾病發生的風險即會更高，減少及改善危險因子是有效預防的方法。

黃聖中進一步說明，冠狀動脈阻塞的處理會先做冠狀動脈攝影評估血管阻塞的狀況及結構，此外血管內影像檢查為輔助治療的工具，能幫助心臟科醫師更精準分析血管的狀況。治療的方式是選擇適當大小及長度的導管氣球將狹窄處撐開做血管整形，再視情況以血管內支架放置狹窄處。後續的藥物治療及追蹤也相當重要。若要預防心血管疾病建議養成規則的運動習慣，有助於改善血壓及心肺功能，少鹽、少油、少糖的健康飲食也能改善血壓，降低膽固醇、減少三酸甘油脂，並預防高血醣發生。此外，控制三高(高血壓、高血糖、高血脂)，更是必要。不要抽菸，冬天出門可著帽子、圍巾、襪子，做好保暖工作，避免血壓極遽變化，也有預防效果。