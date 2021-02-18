比特幣交易價創新高 「末日博士」魯比尼砲轟：全是泡沫
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-02-18 16:37:32｜2021-02-18 16:53:46
在特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）加持之下，比特幣（Bitcoin）交易價格連日屢創新高，在美國時間16日時突破5萬美元，但紐約大學經濟學教授、「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）並不買單，他表示「連原始人都有更進步的貨幣體系，比特幣的泡沫就要破了」。
在電動車巨頭特斯拉10日動用15億美金購買比特幣後，多家美國企業也宣布可使用比特幣進行交易，許多投資者看好比特幣趨勢，帶動比特幣上漲，交易價創下超過5萬美元的歷史新紀錄。但魯比尼對比特幣等加密貨幣依然秉持反對態度，他認為現在比特幣的高峰值是由一堆「操縱、炒作和欺騙」等方式造成的。魯比尼接受《彭博社》（Bloomberg）採訪，表示比特幣「名為貨幣但並非貨幣，它不是記帳單位，不是付款方式，也不是一種穩定的價值儲存。它甚至都不是資產。」魯比尼表示，相較於債券、股票、房地產或貴金屬這類資產，可以產生收入、資本收益或某種形式的價值交換，比特幣絲毫沒有內在價值。除了內在價值，魯比尼回應提問時更指出，高昂的交易手續費還有現有科技都是比特幣的限制。「Visa公司一秒鐘可以容許24000筆以上的交易，同樣的時間內，用比特幣交易連5筆都是問題。」；而比特幣能夠跨越國境運輸大筆資金的特性也被魯比尼嗤之以鼻，他表示「除了逃漏稅者、人口販子以外，沒有甚麼合法的國家或法制會容許這樣的交易制度。」在美國次貸危機爆發的前一年，魯比尼曾經精準預測即將到來的風暴而聲名大噪，他的分析方式主要透過歷史和跨國資料比較，而遭人批評缺乏精準的數據支撐。儘管魯比尼對比特幣提出滿滿負面批評，但截至美國時間17日止，比特幣交易價格仍維持高檔，直逼52000美元。