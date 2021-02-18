國產疫苗有譜？外傳跟「聯亞」買500萬劑 陳時中回應了
記者劉雅文/台北報導
2021-02-18 16:40:17｜2021-02-18 16:40:24
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨（17）日首度鬆口表示，因為相關政治因素干擾，先前原本已經要到手的500萬劑BNT疫苗生變。但是根據路透最新報導指出，BNT對外承諾將提供疫苗給台灣。
針對國內新冠疫苗採購，目前原訂國內規劃購買3000萬劑，其中除了1000萬劑保留購買國產疫苗外，剩下2000萬劑國外疫苗，包含AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，以及COVAX(全球疫苗取得機制)的476萬劑疫苗。但因為BNT對外承諾將提供疫苗給台灣，預計將會多出500萬劑疫苗，對此陳時中強調，原來抓3000萬劑，在3000萬劑裡面保留一個空間給國產疫苗，但還是保留彈性空間，大概是3000到3500萬劑，但他也補了一句：「這之後都要再精打細算」，也暗示如果BNT疫苗談妥的話，可能會暫緩國外疫苗購入。剩餘1000萬劑疫苗則來自國產藥廠，指揮官陳時中曾說，已與一家國產疫苗廠商達成500萬劑共識，另有500萬劑開口合約，外傳此間公司就是聯亞生技，但陳時中僅回應：「不方便公開。」對此，聯亞生技也做出回應，除了強調遵從政府EUA的政策及尊重專家意見，以最高的標準進行臨床試驗及疫苗生產外，也強調，針對政府對國產疫苗採購進度的報導，希望大家以中央流行疫情指揮中心的公布為準，不願正式回應簽約一事。
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