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巷仔內／海巡船加漆TAIWAN　有助國際辨識還是畫蛇添足？

記者呂炯昌／特稿

2021-02-18 18:06:08

海巡艦艇塗裝添加TAIWAN字樣
▲海巡艦艇塗裝添加TAIWAN字樣，總統府發言人張惇涵17日證實是總統蔡英文親自下令。（圖／翻攝自張惇涵臉書）
海巡署奉總統蔡英文指令，在執法船艇上加漆「TAIWAN」字樣，強調面對「灰色地帶衝突」的應對，「TAIWAN」字樣的塗裝能讓海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法。不過，在科技發達的時代，船隻硬加漆「TAIWAN」字樣恐怕是畫蛇添足。
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根據國際海事組織（IMO）規定，2002年7月以後生產、航行於國際航線300噸以上的船隻必須加裝簡稱AIS的船舶自動辨識系統（Automatic Identification System，AIS），透過AIS能夠自動取得船隻基本資料，同時提供其他輔助訊息避免在海上發生碰撞。
2017年前後，美軍船艦頻繁在海上與大型商船擦撞，造成人員傷亡與戰力損失，美國海軍檢討認為平時執行任務時太過隱密，因此下令美軍船艦通過船隻航行密集的海域時，必須主動開啟AIS，除了能夠宣示「航行自由」權利外，更重要是萬一發生撞船事故之後才有證據，在海事仲裁上才能取得有利地位。
在海上的船隻如果有安裝AIS系統，透過系統所提供資訊，不至於分別不出來自中國與台灣的執法船隻，而且進入目視範圍前，按照規定必須用公用無線電頻道表明身份，更不至於ROC跟PRC傻傻分不清。
另外，各國海上執法的海巡或海上保安船隻，按國際慣例會在船的左右兩側艦首漆上識別色，例如日本海上保安廳在艦首漆上藍色S斜槓、我國海巡船隻則是紅藍兩色，中有白色大型T字、美國海岸巡防隊則是紅色寬帶中有隊徽，後有藍色細帶。只要是海上航行經驗豐富的船員，都能識別出是哪國的海上執法船隻。
海巡署在船艇上加漆「TAIWAN」字樣，字體不夠大，不僅在海上識別度不足，恐怕只能航行到船隻兩側，非常接近時才看得到，或著是停泊在港口時才能見到字樣。這項加漆「TAIWAN」字樣的舉動，不知該說是自我感覺良好的大內宣，還是畫蛇添足的舉動？
▲日本海上保安廳在艦首漆上藍色斜槓，以供識別。（圖／記者呂炯昌攝）
▲日本海上保安廳在艦首漆上藍色S斜槓，以供識別。（圖／記者呂炯昌攝）
▲美國海岸巡防隊船隻艦首兩側漆上紅色寬帶中有隊徽，後有藍色細帶，以供識別。（圖／美國海岸巡防隊網站）
▲美國海岸巡防隊船隻艦首兩側漆上紅色寬帶中有隊徽，後有藍色細帶，以供識別。（圖／美國海岸巡防隊網站）
 
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