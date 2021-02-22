今日政經聽／大談疫苗、北市、選總統 柯文哲專訪全都露
記者丁上程／台北報導
2021-02-22 08:00:00
台北市長柯文哲接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪，針對新冠肺炎疫情議題，柯文哲大膽預測，從三月起台灣將開始另一波「疫苗大戰」。柯文哲直言，歐美各大醫療業者生產的疫苗，首先會先供給國內使用，之後則是日本與南韓地區，最後才輪到台灣，「我認為到時候中國大陸會免費提供疫苗給台灣，到時候台灣要不要？」
而柯文哲的市長任期剛滿六週年，針對爭議十足的社會住宅租金議題，柯文哲也強調社宅不能像過去「蓋得跟火柴盒一樣」，並且要做到貧富混居，「以前的社會住宅就是因為租金太低廉，被貼上貧民窟的標籤。」柯文哲說，「社宅租金與租屋補貼，不能混為一談，如果混在一起，最後只會變成一本爛帳」。談到卸任台北市長後，下一步可能就是參選總統，柯文哲也直言，「我們是政黨的主席，坦白講這政黨就純粹選總統來講，這個政黨實在是負擔比收穫多。」柯文哲說，「但是是這樣，『一個人走走得快，一群人才走得遠』。就像結晶體一樣，太快擴張總是會有雜質，但是我們就一步一步慢慢去掉，然後慢慢成形」。《NOWnews今日新聞》將專訪當天的談話內容，全數收錄在Podcast新節目「今日政經聽」，想知道柯P和記者聊什麼？怎麼聊？快點入收聽。