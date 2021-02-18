金管會將放寬外幣保單上限 並祭4措施讓國人買便宜保障
記者顏真真/台北報導
2021-02-18 17:27:10
中央銀行日前為穩定匯率，建議金管會放寬外幣保單額度，金管會今（18）日表示正討論相關配套措施，作適度放寬，最快今（2021）年3月宣布。此外，金管會也宣布今年將推動4大措施，包括上半年進一步拉高小額終老保單額度，最高保額70萬元，每人可買3張，還有強化與相關部會及各縣市合作，提供榮民眷屬、中低收入者微型保單，而退休準備平台預計7月上線，將上架定期壽險、簡易型重大傷病險，附加費用率降低及免佣金費用。
金管會主委黃天牧今日在新春記者會上表示，壽險業國外投資上限規定，短期內應維持現有比率，但金管會希望增加國內投資管道，因應國內經濟投資及創新等發展，壽險公會也有提出放寬建議。保險局長施瓊華則說，目前正在討論相關配套措施，主要是去年外幣保單有增加，占新契約大約6成，顯見民眾對外幣保單需求有增加，金管會將適度放寬，讓保險公司提供更多商品供民眾選擇。預計3、4月宣布。此外，因應我國人口老化與少子化趨勢，普及高齡者基本保險保障，金管會也積極推動小額終老保險，目前小額終老保險包含終身壽險，每人累計保額上限50萬元，可提供被保險人身故或完全失能時保障，保障期間為終身，並可附加1年期傷害保險附約，每人累計保額上限10萬元，增加因意外傷害事故所致死亡或失能保障。為便於高齡者投保，小額終老保險商品內容以簡單易懂為原則，且保費較其他同類型壽險低廉，根據金管會統計，截至2020年12月底止，已有14家壽險業者開辦，有效契約件數55萬4545件，較2019年同期成12.47%，其中投保年齡達55歲以上有效契約25萬3542件，占總有效契約件數45.72%，年成長14%，而新契約保費收入至2020年12月底15.23億元，年成長8.94%。不過，今日在金管會新春記者會上，施瓊華宣布上半年將再進一步拉高小額終老保單的額度，目前規畫個別被保險人投保小額終老保險主契約保額上限由50萬提高至70萬元，並配合保額提高將有效契約由2件放寬為3件，由於小額終老保單在附加費用上相對便宜，保單利率也比一般利率高，保費也會比較便宜。至於微型保險至2020年底有27家保險業者開辦，承保人數達96.1萬人，保額3103億元。施瓊華說，今年微型保險計畫擴大覆蓋率，與各縣市政府加強合作，除連江縣及金門縣在談之外，其他縣市都有微型保險承保，今年擬將領取中低收入的老人也納人承保範圍，除與原民會合作之外，近期亦與退輔會連繫，希望榮民眷屬也能納保。黃天牧還透露退休準備平台預計今年7月上線，以前基富通參與的商品有限，退休平台設定40歲以下年輕人，提供更多元商品，包括加入保險商品，讓民眾在平台上選擇適合的商品，落實普惠金融。施瓊華則補充說明退休平台讓民眾可選擇適合、但價格不高的保險商品，退休平台主要連結到保障型保險商品，未來規畫兩種商品包括定期壽險及簡易型重大疾病，會設立商品專區，讓民眾容易買得到。此外，金管會也將對現行壽險業第五回經驗生命表進行檢討，預計於今年3月底前發布第六回生命表，這也將有助壽險費率調降，讓民眾更容易買到便宜的保障型商品。