台股突破萬六、波動幅度大 改變操作策略進退都可攻守
記者許家禎/台北報導
2021-02-18 17:12:35
台股今（18）日盤中上下震盪，一度刷新高來到16,517.73點，終場上漲62.22點，收在16,424.51點。台股突破萬六後，指數與股價波動幅度變大，操作風險也跟著變高，不過證券業者指出目前仍是多頭市場，修正與整理反而是好事，只要鎖定產業趨勢明顯向上的成長股，並分批投資布局，其實都可建構進可攻、退可守的投資策略。
受到新冠疫情的影響，這次美國消費性電子展（CES）以全數位化的線上展出型態呈現2021年最新科技產業趨勢與發展，仍有近2,000 家公司推出了新產品。富邦證券表示，從展中可歸納出今年三大科技發展方向，包括汽車的電動化與電子化、不斷進化的半導體先進製程晶片及因應疫情的各種遠距商機與數位轉型。汽車電動化部分，富邦證券觀察，從歐美日各大廠的動作來看，電動車不再只是特斯拉獨大的產業，也不會只是電動車，會加入更多高科技智慧感測技術與設備，汽車的電動化與電子化將是台灣科技股的下一波成長動能。且工研院預估到2025年台灣汽車電子產業將突破新臺幣3100億元。另外，從去（2020）年第四季開始，各大車廠普遍遭遇車用晶片不足的狀況，衝擊原本的汽車供應鏈，這樣的情況將有利於台灣電子科技廠商加速切入國際汽車大廠的供應鏈，所以台灣的汽車電子產業成長可能會超越預期。半導體部分，根據「世界半導體貿易統計組織（WSTS）」發佈的數據顯示，2021年半導體市場規模將增長8.4%，達到4694億美元，創出歷史新高。由於5G的普及、汽車電子化，加上受新冠疫情的影響，居家辦公和網上授課遠距商機增加，都帶動相關需求，估2022年更將進一步成長至4813億美元。而台灣在台積電領軍下已建構完整的半導體供應鏈，整體半導體產值成長率預計將高於全球半導體市場的成長率。展望今年，富邦證券指出，除了科技成長股外，價值型股票也可作為投資配置上的一環，價值型股票因為股價波動性相對較小，但具備穩定的配息能力，透過長期持有，可達到較固定收益金融產品為佳的投資報酬。投資人可以將自己的資金作分配，根據自己的投資習性，將資金分配在成長股及價值型股票，若能定期調整，就能夠得到穩定且較ETF為優的投資報酬。總結來說，金牛年投資人可以選擇具備產業長線成長趨勢的科技成長股如電動車、半導體及遠距商機等指標個股，搭配價值型股票如金融股及傳產龍頭股，作為投資的標的，建構一個進可攻、退可守的投資組合。在操作策略上，由於股價短線累積的漲幅與乖離已高，因此不宜急於在高檔一次押注大量資金，可以用定價分批或是以定期定額方式進行投資，來逐步建立投資組合。保德信高成長基金經理人葉獻文則表示，在全球行情大好、台股企業獲利持續繳出亮眼成績的環境下，預期指數還有高點可期；回顧近10年春節紅盤日之後的台股表現，後10日指數平均上漲2.01%，且上漲機率高達7成，現今在肺炎疫苗施打進度持續、景氣預期好轉、春節後資金沉澱完畢與歸隊等利多加持，台股有望持續上演「看高不是高」的多頭行情。