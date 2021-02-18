相挺表藝團體抗疫 中市再推「藝文紓困」4措施
記者金武鳯/綜合報導
2021-02-18 17:31:03
因應新冠肺炎疫情衝擊文化產業，臺中市政府文化局今(18)日在市定古蹟摘星山莊舉辦表藝團體藝文紓困座談會，超過20組團體參加。文化局宣布持續推動「2021藝文紓困」4相挺措施，也建請中央文化部儘速推出紓困方案，中央地方攜手協助表藝團體度過難關。
今天舉辦的藝文紓困座談會，由文化局長張大春親自主持，參與的演藝團體發言踴躍，紛紛針對疫情衝擊導致演藝活動停擺大吐苦水，希望中央與地方儘速提出相對紓困方案，讓藝文創作不因疫情而凍結，也助表藝團體撐過難關。文化局長張大春表示，市長盧秀燕關心表演藝術團體受到疫情影響演出機會，特別指示文化局今年再積極推出表演團隊的紓困方案，為此，文化局決定持續推行「2021藝文紓困」4相挺措施，包括「場館免費」，本巿立案演藝團體今年1-6月租借文化局各中心演藝場館減免場租，並視下半年疫情狀況調整優惠期間。 其次是「紓困徵件」，將因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續影響，推出「2021表演藝術紓困徵件計畫」，預計3月公告，最高每案核定新臺幣30萬元。第三是「放寬期程」，各團隊上半年於本市演藝場館表演補助活動，因疫情得延期至年底前辦理。第四持續成立演藝團體輔導「諮詢平台」推動辦公室，提供紓困相關諮詢及服務。張大春局長表示，文化局用最積極態度面對疫情影響，相挺表藝團隊。例如自109年4月成立的輔導平台，還有透過Line官方帳號「臺中市政府文化局 演藝團體平台TCGPA」，即時發布最新中央及地方紓困及補助訊息，已先後協助演藝團體爭取多項藝文紓困及振興等經費補助。此外，去年文化局表演藝術升級及線上劇場徵件核定超過百案，補助金額近900萬元。除此之外，臺中演藝團體在申請文化部補助計畫績效也十分顯著，獲得高比例的核定補助。文化局表示，將持續陪伴團隊因應疫情，並帶給臺中市民更多元豐富的表演內容，也建請中央文化部能儘速推出今(110)年的紓困方案，協助表藝團體度過難關。