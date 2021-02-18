歷時7個月！火星探測器毅力號結束航程 將降落火星表面
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-02-18 17:49:16｜2021-02-18 17:50:54
地球對火星的好奇無窮無盡，美國太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance）耗時7個月，探測火星上是否存在有機微生物的跡象，其飛行里程將結束，預計將於當地時間18日降落火星表面。
「毅力號」目前正在進行最後24公里的飛行，按照預定計畫，它將降落在一個名為傑澤羅隕石坑（Jezero）的湖床。要從火星大氣層頂端降落表面，毅力號將經歷「恐怖7分鐘」，機組人員表示，當時毅力號以時速約19312公里高速衝到火星的大氣層頂端，開始飛行以收集數據資料，因此要如何從高空安全的降落也是一個難題。「當開始減速時，我們會展開一個降落傘，這是史上運送到其他星球最巨大的降落傘，對於飛行器減速相當重要。」美國太空總署助理科學總監朱布肯（Thomas Zurbuchen）提到，「由於這次的降落難度極高，我們絲亳無法樂觀...但仍要放鬆心情迎接傑澤羅隕石坑的畫面。」毅力號探測器計畫為期2年、耗資27億美元，科學家們推測火星在大約30億年前的氣候較為暖和及潮濕，當時可能有生命存在。毅力號搭載6個輪子、外型像是一部多用途的汽車，比過往發射上火星的探測器更巨大也更先進。它的目標是採集火星石頭和及土壤樣本，並回傳數據至地球讓科學家們進行分析。