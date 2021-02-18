台大教授涉中國科研計畫遭罰30萬 陸委會：尊重依法懲處
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-18 18:15:27
台灣大學化學工程學系教授李篤中去年遭指控，參與2006年中國「長江學者獎勵計畫」、「千人計劃」並且曾主持過4項中國的研究計畫，整體相關金額超過1000萬元台幣。教育部接獲檢舉後立案調查，今（18）日宣布李篤中教授未經允許主持中國研究計畫，經查證屬實，裁罰30萬元台幣。陸委會對此回應，尊重教育部的懲處，將會持續關注相關事件。
根據教育部，李篤中自民國98年起以「哈爾濱工業大學」的名義，向中國國家自然科學基金委員會申請3項研究計畫，都沒有經過台灣主管機關許可。教務部表示，根據《兩岸條例》33之1第1項第1款，依90之2第1項裁罰，對李篤中開罰30萬元。陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，行政院在2018年3月規定各公私立科研機構、大學院校的現任專任教師、相關人員未經許可不得參加中國大陸的「千人計畫」、「萬人計畫」及其他各項國家基金、國家重點科學研發計畫。陸委會尊重教育部針對李篤中發出的裁罰書，將會與相關機關持續合作了解有無台灣教職、科研人員是否參與前述的中國大陸方面的國家科研計畫。如有發現違法兼職、違反《兩岸條例》相關規定的事情，將會進一步對外公開說明。