內幕／民眾黨寄生國會遲不搬家 全因柯文哲「不在乎」？
記者丁上程／台北報導
2021-02-18 18:17:48
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，從去年9月起就曾遭到媒體爆料，把立法院黨團辦公室空間做為黨部使用。事隔5個月後，同樣的議題再度遭到週刊媒體爆料，更被貼上「寄生國會」的標籤，引發喧然大波。直到兩度遭到媒體報導後，民眾黨內才開始認真尋找新的黨部地點，知情人士指出，原因其實出在黨主席柯文哲對於黨部遷移一事，根本一點都不在乎。
「柯文哲其實一點都不介意在黨中央在哪裡。」不願具名的民眾黨內人士透露，從去年2月民眾黨進入國會後，柯文哲就定調「黨團即黨部」，甚至希望所有的部門都能在同一個屋簷下工作，行動力與執行力才會高。而立法院黨團對於柯文哲以及民眾黨來說，正好是絕佳地點，「只要有地方可以辦公，在哪裡一點都不重要」。根據記者觀察，原本民眾黨智庫的所在位置，僅是黨團一處約3至4坪的狹小倉庫，只有一張稍大的辦公桌，卻得讓多達5個人一同使用，可以說是毫無辦公空間可言，且還只有塑膠板凳可以坐。由於辦公環境實在太差，直到今年一月才向立法院申請裝修，把倉庫與隔壁空間打通，辦公空間才得以變大。黨內人士也坦言，除了辦公空間狹小的問題外，去年九月媒體報導揭露後，也曾數度向黨內高層建言，應當尋找更大的黨部空間，不過上至黨主席柯文哲不在乎辦公地點，下至各單位基層運作幾乎無礙，再加上民眾黨當時忙於黨員大會、黨代表大會以及中央委員選舉等事務，也讓負責尋覓新黨部的人並未積極尋找。「問題的癥結點在於柯文哲現在的做法，不斷在打臉自己過去的言論。」知情人士表示，柯文哲過去曾數度指出政黨不應利用國家公器進行相關操作，現在卻如此利用國家公器，「雖然於法，如此利用黨團空間並沒有問題，但除了法律以外，還是得顧及外界觀感。」如果此時不選擇「認賠殺出」，恐怕柯文哲還會持續在「寄生國會」議題上繼續失血。