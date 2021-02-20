海歸回流置產　看上「台中曼哈頓」七期黃金門牌超搶手

新冠肺炎疫情險峻，全球確診人數破億，各國疲於應付，經濟大受影響，唯獨台灣因防疫有成，至今確診人數仍只有三位數，民眾日常生活也大致維持正常，可說是全球防疫模範生，也因此，迎來了史上最大的人才回流，越來越多海外台商華僑、網路新貴、跨國企業主、富二代等，為自己及家人安排來台移居、置產。加上去年下半年股市熱潮與低利率影響，許多人也開始將賺到的現金轉入房市，將資產重新分配。其中又以台中市房價合理，居住環境舒適，成為許多人買房首選，七期豪宅區也掀起一波買氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

無論是自住的剛性需求，或是置產投資，買房時首重地段與便利性，而台中七期生活機能優秀，有歌劇院、市政府等大型公家機構，更有新光三越等大型百貨購物及國際級飯店進駐；交通上不僅有客運轉運站，還能夠快速銜接國道一號、台74線，到台中高鐵站也只要短短10分鐘，加上即將通車的台中捷運綠線，擁有完整的交通網絡。因此七期內豪宅林立，有「台中曼哈頓」之稱，向來就是台商、企業老闆們的最愛，更是金字塔頂端族群彰顯身分的地段。

▲買房首重地段與便利性，而台中七期生活機能佳、交通便利，因此豪宅林立，有「台中曼哈頓」之稱。（圖／品牌提供）

不過七期經過逾20年的開發，土地資源日趨稀有，土地購入成本不斷提高，未來價格也肯定只會越來越高，房價直逼台北市區。但相對來說，現在購入搶進七期，增值空間大，也成為最適合投資置產標的。許多企業主趁這波回流潮，一出手就要買下好幾戶，也是看準了這裡保值甚至增值的潛力。

市政路、文心路 七期捷運雙軸心 地段絕佳

其中興富發「市政1號院」地段位置好，擁有正七期60米市政路大道首排的黃金門牌，是七期核心區域非常稀缺的精華地點，不僅步行3分鐘即達捷運水安宮站，鄰近府會園道、市政公園、惠順公園、惠文公園，更是讓居住環境充滿綠意盎然，彷彿置身國外。而豪宅大師李文勝團隊所設計的頂級公設，更是該地區唯一可享受凌空無邊際泳池的物件，回到家彷彿就像入住奢華飯店般舒適，正是許多台商企業主的最愛。

▲「市政1號院」擁有正七期60米市政路大道首排的黃金門牌，是七期核心區域非常稀缺的精華地點。（圖／品牌提供）

自備88萬起 入主市政路名人道

相較目前其他七期建案多為大坪數，總價動輒4、5千萬，「市政1號院」屬於該地區少見的2-3房中小坪數設計，總價更為親民，加上推出88萬起低自備款，入手門檻最為輕鬆，尚未銷售就已經吸引許多消費者不斷詢問，都想把握這次搶進七期金字塔頂端生活圈的最佳機會，也讓「市政1號院」成為台中七期房市熱門注目焦點。