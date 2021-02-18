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巷仔內／國民黨戰國七雄各有死穴　競爭合作還是內鬥？

記者陳弘志／特稿

2021-02-18 19:17:28

外傳國民黨主席選舉最多可能有「戰國七雄」，不論是七雄，還是八強，他們各自贏面如何？是否有死穴、罩門？圖為中廣董事長趙少康。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.18）
▲外傳國民黨主席選舉最多可能有「戰國七雄」，不論是七雄，還是八強，他們各自贏面如何？是否有死穴、罩門？圖為中廣董事長趙少康。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.18）
外傳國民黨主席選舉最多可能有「戰國七雄」，分別是：江啟臣、朱立倫、趙少康、韓國瑜、連勝文、洪秀柱、周錫瑋。最新狀況是18日又冒出張亞中宣布參選國民黨主席，不論是七雄，還是八強，這八人的各自贏面如何？同時參選的可能性又有多少？引發外界熱議。
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依據實情分析，所謂的「戰國七雄」個個都參選的機率應該是0，因為韓國瑜、趙少康、周錫瑋已經公開彼此的交情與關係，三人應該不會重疊參選。周錫瑋之前表態，若韓國瑜最後不克參選，他會代表「韓流」參選。根據趙少康之前公開他與韓國瑜的對話，韓國瑜在春節前拜訪趙少康，鼓勵趙少康是國民黨最佳黨主席人選，頗有「託孤」之意，顯示韓國瑜參選的可能性不高。在韓流整合下，韓國瑜、趙少康、周錫瑋三人當中，可能最後只有一人會參選。
▲趙少康籲別再搞省籍分化，民進黨前立委林濁水則質疑「意識形態比韓國瑜更回去？不會吧？」。（合成圖／NOWnews資料照　影音中心攝）
▲外傳國民黨主席選舉最多可能有「戰國七雄」，不論是七雄，還是八強，他們各自贏面如何？是否有死穴、罩門？（組圖／NOWnews 影音中心）
如果韓國瑜參選，龐大韓流回流的勢力不可小覷，但「韓流」等不等同國民黨員的選票？連國民黨內也備感質疑。因為在韓國瑜聲勢鼎盛時期，國民黨一度希望韓流加入國民黨籍，但增加的黨員數字並不可觀，顯示韓流與黨內「具有投票權的國民黨員」，顯然是兩個不同的群體。另外，民進黨在總統大選時，視韓國瑜為最大對手，傾全黨之力攻擊，韓國瑜如果參選黨主席，有其助力，也有龐大負面阻力。
已經「棄政治、改投媒體」的趙少康最近重返政治圈，挾「知識藍」與「媒體四棲」寵兒之勢，如果韓國瑜確定禮讓不選，趙若能整合韓流的勢力，可說文武雙全。但趙少康來勢洶洶，在黨內也出現阻力。黨內不少中常委認為不應該因人設事，主張黨主席參選規則不該為一人而改變，不樂見之前的「失聯黨員郭台銘取得參選資格」的事件重演，因此中常會是否為趙少康開啟大門、為他放寬黨主席選舉門檻？可說吉凶參半，趙少康也有可能在黨內連「門票」都無法取得。
周錫瑋曾是台北縣第15屆縣長，淡出政治圈已經長達十年時間，直到2020年才復出，爭取參選國民黨總統黨內初選。很多人對周錫瑋並不陌生，但新生代對周錫瑋的印象可能模糊，加上周錫瑋與趙少康處境相同，他近期接任轄下擁有中國時報、中天電視的旺旺集團副董事長，同樣有媒體人影子，是助力，也是阻力。
黨主席的戰國七雄中，前主席洪秀柱在外界點名下，已經公開宣布自己沒有參選本屆黨主席的打算。洪秀柱目前掌有青雁基金會，積極推展自己的兩岸理念，其中最為人所熟知的是比「一中各表」更統派，更進一步的「一中同表」主張，這項主張傾向後期的新黨，也是「換柱」事件的濫觴之一，隨著洪秀柱宣布不選，藍營內部的理念之爭似乎暫時不會重演。
朱立倫要不要參選國民黨主席？至今只聽樓梯響，不見人下來。朱立倫透過「敬老好視力公益專案」勤跑全台各縣市，累積人氣不墜，實力持盈保泰，最近在臉書貼出一張「麻將」照片，被人解讀其牌局「只欠東風」。朱立倫曾在2015年擔任國民黨主席，也曾代表國民黨於2016年參選總統，也是「換柱」時期的黨主席，朱是否在本屆重回國民黨主席戰場？或是與江啟臣合作轉進2024年總統大選？目前似乎還在觀察動向，他是進可攻、退可守的人選。
▲國民黨前主席朱立倫21日隔空喊話陳時中，呼籲疫苗即使再貴，政府也應買給醫護人員先打。（圖
▲外傳國民黨主席選舉最多可能有「戰國七雄」，不論是七雄，還是八強，他們各自贏面如何？是否有死穴、罩門？（圖 / 翻攝朱立倫臉書）
連勝文是否參選國民黨主席，目前仍在觀望中。連勝文雖出身連戰世家，但身段極軟，沒有架子、平易近人。2014年參選台北市長選舉失利，外界觀察是遭人操弄其家族財產話題，引發票源流失所致。連勝文對於國民黨的年輕化與改革有許多想法，但目前按兵不動，是否思考禮讓江啟臣？仍待觀察。
▲國民黨主席江啟臣和智庫副董事長連勝文兩人為了周六的王浩宇罷免投票，首度合體拍攝短片。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席江啟臣和智庫副董事長連勝文兩人為了周六的王浩宇罷免投票，首度合體拍攝短片。（圖／國民黨提供）
張亞中甫在18日宣布參選。出身台大政治系教授的張亞中，政治理論紮實，力圖改革目前頹敗的國民黨。但張亞中過去不曾接觸黨務，黨內人脈與金脈不若以上群雄，只能以理念服人，透過「空戰」吸引選票。張亞中如果選上黨主席，國民黨在黨產幾被抄盡下，他將背負每月籌款3千萬元的沉重壓力。
現任國民黨主席江啟臣在掌控黨機器下，可說是目前最「天時、地利、人和」者。在民進黨完全執政、苦無舞台下，中選會之前審核通過第一階段「反萊豬公投」連署，繼續進入第二階段連署，時間剛好跨越整個國民黨主席選舉，最近二階連署又募集突破50萬份，讓江啟臣如虎添翼；加上美國時代雜誌又在17日宣布江啟臣為下一個世代「次世代全球百大人物」，讓江啟臣成為百大人物選拔以來，第一位獲選的台灣人，為他爭取連任黨主席增色不少。不過，江啟臣也有阻礙，趙少康批評現在的國民黨領導人「魅力不夠」，且國民黨目前相對民進黨，戰力實在太弱，是江啟臣要面對的質疑與挑戰。
綜觀國民黨主席可能參選的「戰國七雄」，各有其優勢與罩門，但許多人尚未掀底牌，加上合縱連橫還有無限可能，未來發展仍有想像空間，但最終的目的，是贏得國民黨主席者，要能擊敗民進黨，取得2022翻盤、2024執政權，否則光是單單贏得黨主席，也無法讓藍營民眾滿意，更無法讓國民黨起死回生，最後挑戰仍在後頭。
▲國民黨17日舉行新春團拜，前主席馬英九、吳伯雄、吳敦義、中央委員連勝文都出席，與黨主席江啟臣互道新春如意。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.17）
▲國民黨17日的新春團拜，前主席馬英九、吳伯雄、吳敦義、中央委員連勝文都出席，與現任黨主席江啟臣互道新春如意。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.17）
 
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2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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