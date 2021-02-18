巷仔內／國民黨戰國七雄各有死穴 競爭合作還是內鬥？
記者陳弘志／特稿
2021-02-18 19:17:28
外傳國民黨主席選舉最多可能有「戰國七雄」，分別是：江啟臣、朱立倫、趙少康、韓國瑜、連勝文、洪秀柱、周錫瑋。最新狀況是18日又冒出張亞中宣布參選國民黨主席，不論是七雄，還是八強，這八人的各自贏面如何？同時參選的可能性又有多少？引發外界熱議。
依據實情分析，所謂的「戰國七雄」個個都參選的機率應該是0，因為韓國瑜、趙少康、周錫瑋已經公開彼此的交情與關係，三人應該不會重疊參選。周錫瑋之前表態，若韓國瑜最後不克參選，他會代表「韓流」參選。根據趙少康之前公開他與韓國瑜的對話，韓國瑜在春節前拜訪趙少康，鼓勵趙少康是國民黨最佳黨主席人選，頗有「託孤」之意，顯示韓國瑜參選的可能性不高。在韓流整合下，韓國瑜、趙少康、周錫瑋三人當中，可能最後只有一人會參選。如果韓國瑜參選，龐大韓流回流的勢力不可小覷，但「韓流」等不等同國民黨員的選票？連國民黨內也備感質疑。因為在韓國瑜聲勢鼎盛時期，國民黨一度希望韓流加入國民黨籍，但增加的黨員數字並不可觀，顯示韓流與黨內「具有投票權的國民黨員」，顯然是兩個不同的群體。另外，民進黨在總統大選時，視韓國瑜為最大對手，傾全黨之力攻擊，韓國瑜如果參選黨主席，有其助力，也有龐大負面阻力。已經「棄政治、改投媒體」的趙少康最近重返政治圈，挾「知識藍」與「媒體四棲」寵兒之勢，如果韓國瑜確定禮讓不選，趙若能整合韓流的勢力，可說文武雙全。但趙少康來勢洶洶，在黨內也出現阻力。黨內不少中常委認為不應該因人設事，主張黨主席參選規則不該為一人而改變，不樂見之前的「失聯黨員郭台銘取得參選資格」的事件重演，因此中常會是否為趙少康開啟大門、為他放寬黨主席選舉門檻？可說吉凶參半，趙少康也有可能在黨內連「門票」都無法取得。周錫瑋曾是台北縣第15屆縣長，淡出政治圈已經長達十年時間，直到2020年才復出，爭取參選國民黨總統黨內初選。很多人對周錫瑋並不陌生，但新生代對周錫瑋的印象可能模糊，加上周錫瑋與趙少康處境相同，他近期接任轄下擁有中國時報、中天電視的旺旺集團副董事長，同樣有媒體人影子，是助力，也是阻力。黨主席的戰國七雄中，前主席洪秀柱在外界點名下，已經公開宣布自己沒有參選本屆黨主席的打算。洪秀柱目前掌有青雁基金會，積極推展自己的兩岸理念，其中最為人所熟知的是比「一中各表」更統派，更進一步的「一中同表」主張，這項主張傾向後期的新黨，也是「換柱」事件的濫觴之一，隨著洪秀柱宣布不選，藍營內部的理念之爭似乎暫時不會重演。朱立倫要不要參選國民黨主席？至今只聽樓梯響，不見人下來。朱立倫透過「敬老好視力公益專案」勤跑全台各縣市，累積人氣不墜，實力持盈保泰，最近在臉書貼出一張「麻將」照片，被人解讀其牌局「只欠東風」。朱立倫曾在2015年擔任國民黨主席，也曾代表國民黨於2016年參選總統，也是「換柱」時期的黨主席，朱是否在本屆重回國民黨主席戰場？或是與江啟臣合作轉進2024年總統大選？目前似乎還在觀察動向，他是進可攻、退可守的人選。連勝文是否參選國民黨主席，目前仍在觀望中。連勝文雖出身連戰世家，但身段極軟，沒有架子、平易近人。2014年參選台北市長選舉失利，外界觀察是遭人操弄其家族財產話題，引發票源流失所致。連勝文對於國民黨的年輕化與改革有許多想法，但目前按兵不動，是否思考禮讓江啟臣？仍待觀察。張亞中甫在18日宣布參選。出身台大政治系教授的張亞中，政治理論紮實，力圖改革目前頹敗的國民黨。但張亞中過去不曾接觸黨務，黨內人脈與金脈不若以上群雄，只能以理念服人，透過「空戰」吸引選票。張亞中如果選上黨主席，國民黨在黨產幾被抄盡下，他將背負每月籌款3千萬元的沉重壓力。現任國民黨主席江啟臣在掌控黨機器下，可說是目前最「天時、地利、人和」者。在民進黨完全執政、苦無舞台下，中選會之前審核通過第一階段「反萊豬公投」連署，繼續進入第二階段連署，時間剛好跨越整個國民黨主席選舉，最近二階連署又募集突破50萬份，讓江啟臣如虎添翼；加上美國時代雜誌又在17日宣布江啟臣為下一個世代「次世代全球百大人物」，讓江啟臣成為百大人物選拔以來，第一位獲選的台灣人，為他爭取連任黨主席增色不少。不過，江啟臣也有阻礙，趙少康批評現在的國民黨領導人「魅力不夠」，且國民黨目前相對民進黨，戰力實在太弱，是江啟臣要面對的質疑與挑戰。綜觀國民黨主席可能參選的「戰國七雄」，各有其優勢與罩門，但許多人尚未掀底牌，加上合縱連橫還有無限可能，未來發展仍有想像空間，但最終的目的，是贏得國民黨主席者，要能擊敗民進黨，取得2022翻盤、2024執政權，否則光是單單贏得黨主席，也無法讓藍營民眾滿意，更無法讓國民黨起死回生，最後挑戰仍在後頭。