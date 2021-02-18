馬英九官司纏身 韓國瑜：無恥的政治追殺
記者張志康/綜合報導
2021-02-18 21:30:34
前總統馬英九大年初六開工當天，就因為「三中案」出庭作證，日前台北市議員羅智強痛批民進黨在馬卸任後，用數百件訴訟案「司法追殺」。今（18）日晚間，前高雄市長韓國瑜也以「被置之死地的台灣民主」為題，在臉書發文，痛批民進黨政治追殺馬英九。
韓國瑜的臉書全文如下：春節剛過，百工百業回到崗位努力工作，前總統馬英九，一個已經卸任的民主國家元首，卻在此時此刻不斷的跑法院、出庭，只因他身上背了數百條官司。到底犯了多麽十惡不赦的罪，竟然可以安上數百個罪名？我想請問蔡英文總統，如果4年後換妳下台，身上背了數百件官司，妳承受得了嗎？民進黨難道真這麼有信心，自己會是永遠的執政黨嗎？親愛的朋友們，無論你喜不喜歡馬前總統，你都不能忽視民進黨為了政治利益、想盡各種惡劣手段要置政治對手於死地；更不能忽視民進黨為了政治報復、花上天價訴訟費用也要將馬前總統安上一個罪名，他們的惡劣手段，打擊的不只是馬前總統、更是台灣人引以為傲的民主價值；他們的訴訟費用，買單的不是民進黨黨產，而是台灣人辛勤努力的血汗稅金。今天，我們保持沉默，明天，更可怕的政治追殺就會持續發生，然後在不久的將來，我們才會幡然醒悟，在這一場無恥到沒有底線的政治追殺裡，真正被置之於死地的，原來是台灣的民主。