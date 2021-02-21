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影／富二代考輸資優生！錯過「特斯拉」大禮　還痛失愛情

記者謝美伶/綜合報導

2021-02-21 10:00:00

▲ 伊林與醒吾科大合作《追劇》，最新一集富二代資優生錯失老爸特斯拉大禮，只因輸給品學兼優的平凡女大生。（圖／伊林娛樂 授權）
▲ 伊林與醒吾科大合作《追劇》，最新一集富二代資優生錯失老爸特斯拉大禮，只因輸給品學兼優的平凡女大生。（圖／伊林娛樂 授權）
生活中有什麼事是「比悲傷更悲傷」的呢？由伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集中經常競爭「校園書卷獎」的資優生寶萱與品學兼優富二代吳繁，一場誤會之下相識，吳繁因總是考輸寶萱而總是錯過老爸的「特斯拉」大禮，但在一天天相處之下，兩人卻漸漸拉近彼此距離，擦出愛情火花。家庭背景相距甚遠的兩人，他們的愛情會因「階級差異」而讓感情變質嗎？
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▲ 伊林娛樂旗下藝人謝寶萱飾演同名女主角。（圖／伊林娛樂 授權）
伊林旗下藝人，飾演女主角的「謝寶萱」表示：「在接到劇本後，認為自己和劇中角色，都有著不喜歡『輸』的好勝心，看完後也不自覺的落下眼淚。故事中寫出不得和現實低頭的人，心中的拉扯與心酸。而她也透露和角色有點落差的部分是，像其中一場戲要幫吳繁擦去嘴角沾上的蛋糕，她看完馬上起了雞皮疙瘩。」
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▲ 醒吾科技大學學生張廖偉傑飾演品學兼優的富二代男主角。（圖／伊林娛樂 授權）
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▲ 監製黃美倫（圖中）與學生群合照。（圖／伊林娛樂 授權）
伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）
 
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