影／富二代考輸資優生！錯過「特斯拉」大禮　還痛失愛情

由伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集中經常競爭「校園書卷獎」的資優生寶萱與品學兼優富二代吳繁，一場誤會之下相識，吳繁因總是考輸寶萱而總是錯過老爸的「特斯拉」大禮，但在一天天

火花。家庭背景相距甚遠的兩人，他們的愛情會因「階級差異」而讓感情變質嗎？

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▲ 伊林娛樂旗下藝人謝寶萱飾演同名女主角。（圖／伊林娛樂 授權）

× ▲ 伊林娛樂旗下藝人謝寶萱飾演同名女主角。（圖／伊林娛樂 授權）

▲ 醒吾科技大學學生張廖偉傑飾演品學兼優的富二代男主角。（圖／伊林娛樂 授權）

× ▲ 醒吾科技大學學生張廖偉傑飾演品學兼優的富二代男主角。（圖／伊林娛樂 授權）

▲ 監製黃美倫（圖中）與學生群合照。（圖／伊林娛樂 授權）