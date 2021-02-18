要外送員送上樓！狂客「200字備註」嗆：做這行就甘願點
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 23:21:51
外送平台近幾年崛起，民眾只要在家用APP點餐就有熱食送到手，但客人與外送員間的紛爭也越來越常見。就有一名網友貼出外送員遇到客人用「200字備註」狂罵並提出強硬要求，不禁感嘆「外送員就不是人嗎？」
一名網友日前在臉書《爆怨2公社》上貼出截圖，是從事朋友的外送員接到訂單，沒想到卻見到客人在備註上要求，「請移動您尊貴腳步送上樓，並將餐點掛門把上，並以電鈴告知抵達，如果樓下門沒開，直接按電鈴就好，導航XX路走到底，沒有很難」，隨後更嗆聲「若狂按電鈴的就準備吃刑責吧，不想被告就乖乖照做，俺時間非常多，做外送就甘願點，態度好點」。這誇張的備註也讓原PO不禁感嘆，「不是每次都說，台灣最美的風景是人嗎？請問外送員不是人嗎？為何要接受到這樣的侮辱以及恐嚇？我真的不懂！」整起事件曝光後，也讓不少網友憤怒回應，「討厭外送員就不要叫外送啊，這客人雙標仔喔」、「打這種訊息是想直接餓死是不是？一堆外送員看完寧可轉單休息也不會自找麻煩」、「學之前那個稱自己是法官的人？這單應該沒人會送」、「看到這備註真的會怕耶，寧可不賺這50塊，不要自找麻煩」。（編輯：潘毅）