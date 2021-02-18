查女學生霸凌案關門拉窗簾　陳其邁：最短時間重啟調查

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高雄市教育產業工會接獲投書指出，今年一月，某國中發生疑似霸凌事件，一名男同學在走廊上作勢要打一名女同學，男的學務主任後來把女學生叫到校長室，卻在女學生進入校長室之後，馬上關門並拉下窗簾，校長除了問女學生事情的經過，還要她不可以把事情告訴別人，讓女學生感到非常害怕。高雄市教育產業工會質疑，校長和主任都是男性，跟一名女學生同處一室，還鎖門拉窗簾，成何體統？陳其邁晚間在臉書以「顧好每一個孩子，是我們的責任」為題發文表示，第一時間已指示啟動市府層級校園霸凌事件調查小組，也請教育局派員至學校進行調查。傍晚自己更邀集女學生家長、調查小組、教育局及研考會，並有律師在場，了解事件發生經過。
陳其邁指出，經教育局檢視後，認為校方在處理霸凌事件過程中確有疏失。市府已要求教育局在最快時間內重啟調查，追究責任，並檢視校方過去是否有其他類似事件沒有通報。他也強調，市府會匯集教育局、社會局、警察局等資源，針對當事學生加強輔導，絕對會對這件事徹查到底，保障孩子有良好的學習環境。教育局長謝文斌也表示，教育局獲知消息後，今天已經立即指派督學和人事單位前往學校進行行政調查，初步認為，校長的做法確實不妥。「校長把學生帶到校長室約談當然是關心，把窗簾放下來，把門帶上的行為確實已經不妥，我們也覺得這樣的行為顯有失當，顯有失當。」校長則是發聲明解釋，當時正好是下課時間，為了保護女學生避免被走廊上的同學議論，學務主任才會把半透明的窗簾拉下來，門只有帶上，並沒有上鎖，跟女學生談話時也有保持適度的距離，絕對沒有對女學生下「封口令」；校長強調，他自己奉公守法、謹守分際，絕對沒有霸凌學生之情事，學校對於霸凌事件也是零容忍。