被爆阻台購500萬劑BNT疫苗 國台辦反駁痛罵：無中生有
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-19 06:10:55
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，17日首度鬆口表示，因為相關政治因素干擾、有人「不希望台灣太高興」，導致將到手的500萬劑BNT疫苗生變，而外媒《路透社》最新報導則指出，BNT對外承諾將提供疫苗給台灣。對於有說法指是因北京阻礙，導致台灣採買BNT疫苗破局一事，中國國台辦發言人馬曉光昨(18日)發布新聞稿回應，上述說法「完全是無中生有，信口雌黃，再次暴露某些民進黨政客無道德無底線的政治本性。」
根據中國國台辦官網聲明，有傳媒18日向馬曉光問及，有台媒報導，台灣採購BNT500萬劑新冠疫苗一事，是因中國阻撓才導致合約無法簽訂，國台辦有何看法？馬曉光的回應除了批評無中生有、信口雌黃以外，並質疑台灣為何要繞過上海代理商購買BNT疫苗。馬曉光指出，上海複星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家代理權。在此情況下，不明白台灣有關機構為何要繞過複星集團，向德國BNT公司購買疫苗，以及為何要刻意隱瞞上海複星集團參與疫苗研發的事實，未能簽約的真正原因到底是什麽？馬曉光強調，就著前述問題，台灣有關機構應向台灣民眾講清楚，而所謂「有苦難言」，其實就是自相矛盾、無法自圓其說，是台灣當局「反陸抗陸」的政治操弄在作祟。最後馬曉光表示，台灣地區迄今無法及時獲得新冠肺炎疫苗，真正苦的是期待能早日接種疫苗的百姓，出路「明擺著就在那裡」，當局政客卻以民眾福祉為代價，玩弄陰謀，性質極其惡劣；重申隱瞞真相和顛倒黑白過不了關，奉勸台灣有關政客，造謠誹謗推卸不了責任，唯有去除心魔才能解民之苦。
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