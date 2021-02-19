低溫特報持續發布！今天日夜溫差達15度
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-19 08:12:22
中央氣象局持續發布低溫特報，今（19）晨至上午局部地區有6度以下氣溫，氣象局也說，今天白天開始冷氣團減弱，氣溫將逐漸回升，北部及東半部高溫可以來到20度上下，中南部約23、24度﹔氣象專家吳德榮說，今天日夜溫差擴大至15度左右。
今天新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，在基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中表示，今晨大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲；冷空氣加上「超強夜間輻射冷卻」，全台除屏東縣外皆有10度以下的平地最低氣溫，最低甚至於下探5度﹔截至5時本島平地的最低氣溫依序為：新竹峨眉鄉5.1度，苗栗三灣鄉5.5度，新北深坑、雙溪區7.0度，基隆七堵區7.4度。其他各地區：中部(南投中寮鄉)7.9度，南部(台南佳里區)7.6度，東部(宜蘭東澳鄉)8.2度；台北文山區8.3度。吳德榮表示，最新(18日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天氣溫略回升，北舒適、南微熱；今晚、明（20日）晨，「超強夜間輻射冷卻」作用，西半部部分平地的最低氣溫，仍將降至10度以下（明晨最低約7、8度），應注意保暖！吳德榮說，明白天起至下週一（22日)）各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、舒適微熱，「夜間輻射冷卻」仍很強、早晚氣溫很低，日夜溫差擴大至15度左右，下週二（23日）微弱東北季風南下，下週三、四（24、25日）東北風減弱，天氣的轉變程度，得視「熱帶系統」的外圍有多少水氣，流向台灣附近？降雨是否會因此增多？由於是第5至第7天的模擬，且各國模式模擬有很大差異，尚有變數，需持續密切觀察。此外，吳德榮表示，昨（18）日14時今年第1號颱風「杜鵑」形成，最近4年除了去年(2020)沒有「2月颱」其餘3年都有，所以並不特殊。今天2時其位置在菲律賓東方海面，未來大致向西北西前進，強度將繼續增強；直到通過菲律賓陸地時，會受地形破壞；再進入南海，再遇較大的環境垂直風切，結構將再受破壞。中央氣象局資料及歐洲系集模式(ECMWF)模擬(右圖)皆顯示，無直接侵襲台灣的機率，但其外圍水氣對台灣是否有間接影響？並不確定，還需持續觀察。