美股走跌、台股早盤回測150點 權值龍頭股下挫領跌
記者許家禎/台北報導
2021-02-19 09:53:14
美國上周初請失業金人數意外上升，顯示就業市場復甦緩慢，再加上有加稅的風險與國際油價下跌，使美股四大指數昨（18）日全收黑。而台北股市今（19）日遇反壓，回測150點左右，來到16296點，跌幅0.7%。權值龍頭股大多走跌，如台積電早盤跌1%以上，來到653元附近。聯發科與日月光跌1到3%多，不過南亞科、大立光相對強勢走揚。
美股18日道瓊指數下跌119.68點，或0.38%，收31,493.34點；標普500指數下跌17.36點，或0.44%，收3,913.97點；那斯達克指數下跌100.14點，或0.72%，收13,865.36點；費城半導體指數下跌31.45點，或0.99%，收3,146.79點。美股下挫，亞股也大多走跌，日韓股市跌幅約1%上下，深圳指跌近1%、港股跌1%。台北股市今日開盤則跌47.60點，加權股價指數以16376.91點開出，沒多久回測150點左右，來到16296點，跌幅0.7%。而權值股台積電ADR昨跌1.2%，今股價以656元開出，早盤跌8元，跌幅1%以上，來到653元附近。而聯發科也跌1.8%，來到958元。聯電跌0.8%、日月光漲多拉回跌3%，來到113元，鴻海跌逾3%，來到109.5元。大立光相對強勢，漲2.4%，來到3330元。南亞科也強勁漲4%，來到93.8元。