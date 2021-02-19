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美股走跌、台股早盤回測150點　權值龍頭股下挫領跌

記者許家禎/台北報導

2021-02-19 09:53:14

▲美國聯準會對經濟前景示警，美股翻黑也拖累亞股，而台股20日早盤一度大跌270點，跌幅超過2%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（19）日遇反壓，早盤回測150點左右，來到16296點，跌幅0.7%，權值龍頭股大多走跌。（圖／NOWnews資料照片）
美國上周初請失業金人數意外上升，顯示就業市場復甦緩慢，再加上有加稅的風險與國際油價下跌，使美股四大指數昨（18）日全收黑。而台北股市今（19）日遇反壓，回測150點左右，來到16296點，跌幅0.7%。權值龍頭股大多走跌，如台積電早盤跌1%以上，來到653元附近。聯發科與日月光跌1到3%多，不過南亞科、大立光相對強勢走揚。
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美股18日道瓊指數下跌119.68點，或0.38%，收31,493.34點；標普500指數下跌17.36點，或0.44%，收3,913.97點；那斯達克指數下跌100.14點，或0.72%，收13,865.36點；費城半導體指數下跌31.45點，或0.99%，收3,146.79點。
美股下挫，亞股也大多走跌，日韓股市跌幅約1%上下，深圳指跌近1%、港股跌1%。台北股市今日開盤則跌47.60點，加權股價指數以16376.91點開出，沒多久回測150點左右，來到16296點，跌幅0.7%。而權值股台積電ADR昨跌1.2%，今股價以656元開出，早盤跌8元，跌幅1%以上，來到653元附近。
而聯發科也跌1.8%，來到958元。聯電跌0.8%、日月光漲多拉回跌3%，來到113元，鴻海跌逾3%，來到109.5元。大立光相對強勢，漲2.4%，來到3330元。南亞科也強勁漲4%，來到93.8元。
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2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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