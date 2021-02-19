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首度披露！去年與印度邊境衝突　中國認有4官兵陣亡

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-19 10:20:38

▲時隔8個月，中國官方首次明確透露中印邊境衝突的傷亡狀況。示意圖。（圖／翻攝自央視新聞）
▲時隔8個多月，中國官方首次明確透露中印邊境衝突中，解放軍的傷亡狀況。示意圖。（圖／翻攝自央視新聞）
中國與印度雙方去年6月在邊境爆發武裝衝突，當時僅印方有明確的傷亡人數公開，北京則是現在才透過官媒首度公布當時的確切死傷，除了1名團長重傷以外，另還有1名營長及3名士兵死亡。
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中國軍事官媒《解放軍報》，19日於頭版刊登了篇名為「英雄屹立喀喇昆侖」的報導，裡頭詳述了當時衝突爆發的情況，提到：「2020年6月，外軍公然違背與我方達成的共識，越線搭設帳篷。按照處理邊境事件的慣例和雙方之前達成的約定，團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵，蹚過齊腰深的河水前出交涉。」
報導並控訴，交涉過程中，印方無視中方誠意，早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑借人多勢眾迫使中方退讓。當下祁發寶張開雙臂擋在外軍面前，大聲呵斥：「你們破壞共識，要承擔一切後果」，同時組織官兵占據有利地形，結果遭到對方用鋼管、棍棒、石塊攻擊，祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創。
文章聲稱，後來中方的增援隊伍及時趕到，一舉將來犯者擊潰驅離，取得重大勝利，外軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。除了祁發寶重傷，文中還提到該次事件中的其他亡者：「陳紅軍、陳祥榕、肖思遠毫不畏懼、英勇戰鬥，直至壯烈犧牲。王焯冉在渡河前出支援途中，為救助戰友犧牲。」
▲中共中央軍委給在中印邊境衝突中，重傷或死亡的解放軍人員，授予榮譽稱號或追記一等功等榮譽。（圖／翻攝自央視新聞）
▲中共中央軍委給在中印邊境衝突中，重傷或死亡的解放軍人員，授予榮譽稱號或追記一等功等榮譽。（圖／翻攝自央視新聞）
中國《央視》表示，中共中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。
中印雙方的關係在去年爆發邊境衝突後急速惡化，由於先前中國官方始終沒有透露傷亡狀況，因此有關報導也被外界視為中方首次公開承認的死傷數字。
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