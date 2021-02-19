吳斯懷想進國防委員會 羅致政：民眾有國防機密保護疑慮
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-19 11:12:39｜2021-02-19 11:16:37
立院新會期將於26日開議，退將、國民黨不分區立委吳斯懷傳出想進外交及國防委員，由於吳斯懷2016年曾經赴中國出席官方活動，引發質疑。民進黨立院黨團書記長羅致政今（19）日表示，進國防委員會是吳斯懷個人的選擇，但是國民黨應該顧慮民眾的疑慮。
羅致政受訪表示，吳斯懷要進國防委員會是他個人的選擇，但是社會對於吳斯懷關於兩岸議題的看法、國防機密的保護有些疑慮，這些也是事實，相信國民黨應該會有必要的考量，吳斯懷應該用更釋懷的方式來面對社會對他的質疑。海巡署在船隻漆上「TAIWAN」字樣，引發爭論，吳斯懷昨日也於臉書發文批評，只考慮意識形態的決策程序讓我們看不到國家的未來，他更在發文中寫到「如果蔡政府公開說釣魚台是中華民國領土，再改塗裝為『CHINA』，我們一定舉雙手贊成」，隨後吳斯懷刪除臉書發文。對此，羅致政表示，加上「TAIWAN」才是符合現狀、區分敵我，因為很多軍艦用中國的地名來凸顯，這樣不但不能強化敵我意識，更容易混淆，所以加註台灣才能強化敵我意識，真正符合現狀。無黨籍立委林昶佐則認為，如果吳斯懷認為自己是代表「真中國」，對岸是「假中國」，為何當初要跑去假中國去聽訓，應該是叫假中國的黨政官員來台灣聽他的訓話。林昶佐表示，聽說吳斯懷想進外交及國防委員會，這個委員會關乎台灣的國際地位、國際定位、國家安全，吳斯懷是否適合進國防委員會，這幾天他的發言已經非常的明顯。如果國民黨要讓吳斯懷進國防委員會，尊重國民黨決定，但是對台灣來說，吳斯懷不是一位符合台灣國家利益與國家安全，可以在外交國防委員會的委員。