高鐵228連假取消自由座 加開12班列車週日搶票
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-19 10:46:40｜2021-02-19 11:32:46
228連假即將到來，高鐵公司今（19）日宣布，2月26日至3月1日期間，所有車次改採全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡與一卡通聯名卡使用，疏運期間將再加開南下6班、北上6班列車，2月21日凌晨0點起開放民眾購票。
高鐵公司表示，為釋出原自由座座位，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票T Express、語音訂位系統）及站內售票通路（售票窗口、自動售票機），將在20日晚間9點至12點暫停受理2月26日至3月1日訂位購票服務，僅受理付款、取票或退票作業，其他日期票務作業則不受影響﹔針對付款期限至2月20日晚間12點止的已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至2月21日，以保障旅客權益不受影響。台灣高鐵228連假共加開114班次列車，包含南下55班、北上59班，高鐵也提醒，再加開車次中，部分到站時間超過晚間24時，包括，2月26日南下1337、1297車次抵達台南、左營時間；3月1日北上1336車次抵達南港時間，以及1576、1698、1296車次抵達板橋、台北、南港時間，均超過晚間24時，欲搭乘上述6班次列車的旅客，提早安排到站後的接駁方式。高鐵公司也針對定期票、回數票的旅客提供配套措施，在定期票部分，原優惠效期含2月26日至3月1日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延2天優惠效期，亦即共展延6天﹔ 回數票部分，除展延6天優惠效期外，若於2月8日(含)至2月25日（含）購買，並於3月2日（含）至5月1日（含）將次數使用完畢者，可於2021年5月15日（含）前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。