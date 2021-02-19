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「開學收心操」出新招　書法玩纏繞畫、看書展，猜燈謎

記者陳志仁／新北報導

2021-02-19 11:02:55

禪繞畫書法課
▲汐止分館特別推出免費的「書中有畫」創意禪繞畫書法課，透過結合書法與纏繞畫的創意活動，幫助孩子「收心」，做好開學的準備。（圖／記者陳志仁攝，2021.02.19）
開學延後，到圖書館來閱讀收心吧！今年寒假各學校延後開學四天，新北市立圖書館汐止分館明（20）日推出免費的「書中有畫」創意禪繞畫書法課，透過結合書法與纏繞畫的創意活動，幫助孩子「收心」，做好開學的準備，只要借書便可免費參加。
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新北市立圖書館表示，寒假延至2月22日開學，讓不少家長相當煩惱，汐止分館明日規畫結合書法與纏繞畫的「書中有畫」閱讀收心操活動及開學書展，帶小朋友透過可以靜心與專注的書法與纏繞畫創作，讓注意力集中，快速找回學習狀態，為新學期的開始做好準備。
此外，配合即將到來的元宵節，「開學書展」也特別結合有趣的答題遊戲，邀小朋友一起來閱讀猜謎，適應即將到來的開學生活，讓學童可以從年節活動和閱讀中體驗學習樂趣；活動免費，只要借書便可以參加，即日起開放國小學童報名。
三重東區分館則邀大家書寫紓壓，春季寫作班以「餐桌上的春天旅行」為主題，由多次獲時報文學、聯合報、金鼎獎等文學獎項的作家吳鈞堯，與齊東詩舍執行長顏艾琳擔任導讀人，今年更特邀中國時報副刊主編盧美杏加入；詳情請至新北市立圖書館的網站查詢，或電(02)29537868洽詢。
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2021-02-17-2021-02-23

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不會
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