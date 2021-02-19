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角逐黨魁　張亞中開砲：國民黨現在的天王鬥不過民進黨

記者丁上程／台北報導

2021-02-19 11:10:55｜2021-02-19 11:29:33

孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中，19日上午接受廣播媒體專訪時，直言平民都可以選總統，為何不能參選國民黨主席？
▲孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中，19日上午接受廣播媒體專訪時，直言平民都可以選總統，為何不能參選國民黨主席？（圖／《POP撞新聞》提供）
孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中宣布參選國民黨主席，今（19）日上午他接受廣播節目《POP撞新聞》專訪。張亞中在節目中爆料，為了在今年投入國民黨主席選舉，去年年7、8月時他就開始提前佈署，請前黨主席洪秀柱、前副秘書長蔡正元等人，幫忙詢問黨主席江啟臣是否能聘他擔任中評委，但江啟臣當時不願意給，「可是這次趙少康要選，就給了，因為給了趙少康才順便給我」。張亞中也直指，國民黨現在最缺乏「理念」，他更開砲說「國民黨現在的天王都鬥不過民進黨」。
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張亞中指出國民黨主席選舉的不合理性，強調在台灣只要年滿40歲、未被褫奪公權就能選總統，但參選國民黨主席，還要曾任中常委或中評委，實在太不合理。
張亞中直白表示，很多人參選黨主席是為了選總統、或為了黨主席權力，「但我是為了宣揚理念」，他指出國民黨現在最缺的就是理念，「一個沒有理念的國民黨，拿什麼跟人競爭？」
「坦白講國民黨現在的天王都鬥不過民進黨！」張亞中直言，跟別人打贏不了、資源也不如人，所以2024年必須是理念跟路線的對決，而不是黨內天王各自盤算，黨主席選舉是國民黨脫胎換骨的機會。
張亞中表示，去年國民黨主席補選時，他也打算參選。不過因為不具中評委身分而無法參選，他認為這是很荒謬的事，國民黨不應設高牆，「只要是黨員就要能參選黨主席」。張亞中強調，這次他參選國民黨主席，最大的目標是要讓國民黨成受人尊重政黨，讓台灣是受人尊敬的台灣，讓中華民國成受人尊敬的中華民國。
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