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部桃重新營運　陳時中鞠躬：永遠跟大家站在一起

記者孫唯容/綜合報導

2021-02-19 11:32:24｜2021-02-19 11:38:07

▲陳時中。（圖／記者葉政勳攝影）
▲部桃醫院因醫護人員群聚感染停止運營，經歷37天的重新整備，今（19）日正式復工，衛福部長陳時中在復工典禮感性發言，向部桃團隊深深鞠躬、致謝，直言「我們辛苦地走過來了」，部長將永遠跟大家站在一起！（圖／記者葉政勳攝影）
部桃醫院因醫護人員群聚感染停止運營，經歷37天的重新整備，今（19）日正式復工，衛福部長陳時中在復工典禮感性發言，向部桃團隊深深鞠躬、致謝，直言「我們辛苦地走過來了」，部長將永遠跟大家站在一起！
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陳時中致詞前，先向全體部桃醫護員深深鞠躬，感謝大家的全力配合，陳時中說，跟蘇貞昌院長報告，先前院長要求必須把防火牆先築起，我們已經把防火巷建立得非常得好，今天部桃復工，指揮中心圓滿達成任務。
陳時中指出，要民眾願意待在家裡，或是集中檢疫所14天很不容易，但是鄭文燦市長以及市府團隊的高效率，再加上市民願意配合，中央跟地方一起完成防火牆，非常感謝。
陳時中也感性地表示，部桃經歷37天的重新整備，我們雖然遭受到病毒攻擊，但「我們一起挺住了」，部長會永遠跟大家站在一起，謝謝大家！
此外，陳時中接受媒體聯訪時表示，經歷過部桃群聚感染的試煉，我們為社會服務的心會更堅強，部桃為防疫做了很大的貢獻，未來在復工將會一步一步邁進，交給徐永年院長做全權的負責。
針對，中國國台辦認為，陳時中日前表示原訂向德國BNT公司購買的疫苗，因遇阻力導致合約無法簽訂的說法，是無中生有、信口雌黃﹔陳時中今天回應，有苦難言是他自己的事，不需互相攻擊。
陳時中也說這兩天這個事情很多，所以開句玩笑，這兩天都覺得這個耳朵很癢，不過我想整體而言，不要互相攻擊，大家也不用急著對號入座。
▲部桃醫院今天舉行復工典禮，陳時中與部桃醫護合影。（圖／記者葉政勳攝影）
▲部桃醫院今天舉行復工典禮，陳時中與部桃醫護合影。（圖／記者葉政勳攝影）
 
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