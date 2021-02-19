郝龍斌曝：韓國瑜正替趙少康盡心盡力排除選舉障礙
新頭殼newtalk
2021-02-19 12:02:53
前台北市長郝龍斌今（19日）受中廣邀請，接受韓國瑜幕僚王淺秋的電台節目專訪，坦言農曆年節期間，曾與韓國瑜見面吃飯一事。郝龍斌透露，韓國瑜在替中廣董事長趙少康排除所有（國民黨主席）選舉障礙這件事，是盡心盡力的。
王淺秋在專訪開頭即點出，郝龍斌在過年期間，曾見過韓國瑜。郝龍斌坦言，有一起吃一頓飯，而他第一句話就說韓國瑜說「要向你致敬」，因為韓國瑜願意放下自己有可能競選國民黨主席這件事，選擇去全力支持趙少康，這件事情就是團結的開始。郝龍斌接著說，大家覺得最好的人，大家就一起去支持，讓那個人來替黨服務，尤其韓國瑜最近在替趙少康排除所有選舉障礙這件事，他知道，韓國瑜是盡心盡力在做，這不容易，如果每一個黨內的人都是用這種心態的話，他覺得國民黨就有希望了，這也是團結的開始。郝龍斌指出，趙少康這件事情，可以看出已經造成國民黨內部的攪動，人家說趙少康是「鯰魚效應」，事實上也看到了，雖然正面、負面的聲音都有，更有人質疑趙少康一來就說要當黨主席適不適合？但他覺得這應該交由國民黨員來決定，就透過黨員意志決定出最好的人，郝龍斌強調，選贏的人全力施作、選輸的人全力配合，這應該是國民黨要建立的文化，而不是「醬缸文化」，表面上客客氣氣，後面不支持，甚至在黨內部砲火猛烈，卻對民進黨一點辦法都沒有，這要靠幾個「獅子」來，從他的角度看，趙少康絕對是一頭能帶領大家的「獅子」。郝龍斌也意有所指稱，國民黨裡面有些人都是心裡想的不敢講，他不想講是誰，這是國民黨文化的一部分，是很糟糕的一部分，民進黨就沒有這種問題。但事實上，（國民黨）現在每個想要出來的人，心裡都有些顧忌，因為國民黨有個打地鼠的文化，誰出頭就打，這就是內鬥內行很糟糕的一件事情，現在很多攻擊國民黨的人都是自己內部的人，這種國民黨的打地鼠文化要改。新聞來源為Newtalk 新頭殼