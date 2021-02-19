開創新局 中鋼公司新春開泰祈福
記者黃守作／高雄報導
2021-02-19 17:00:00
中鋼公司於今(19)日上午，在小港廠區，舉行110年新春開泰祈福活動，董事長翁朝棟在活動中，除祝福集團新春開工大吉外，並期許中鋼在金牛年爐火旺盛、營運昌隆、開創新局。
中鋼公司新春開泰祈福活動，是由董事長翁朝棟擔任主典官，總經理王錫欽、執行副總經理黃建智，以及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，與公司主管、同仁及工會理監事、代表共同祈福，祈求中鋼今年營運順暢，經營團隊攜手全體同仁開創新局，再寫佳績。中鋼公司董事長翁朝棟在致詞時表示，去(109)年全球鋼鐵業遭遇美中貿易戰及新冠肺炎疫情的雙重夾擊下，陷入前所未見的困境，中鋼也面臨自建廠以來最辛苦、最艱鉅的挑戰，所幸，中鋼在經濟部和董事會的指導下，以及企業工會支持與協助、全體同仁共體時艱與落實防疫措施，以及經營團隊的應變處置得宜，加上集團各子公司的努力打拼與貢獻，在連續虧損9個月後，自去年8月開始單月轉盈，年度拼出27.68億元的獲利，成功扭轉乾坤，拉出漂亮的尾盤。翁朝棟說，該公司於17日公告今年元月份的自結稅前盈餘36.10億元，不僅高於去年一整年，更是102年實施合併報表以來的單月新高，在此感謝全體同仁、企業工會及經營團隊的努力付出。翁朝棟強調，中鋼在去年外在環境最艱苦危難的時刻，完成了建廠49年來最大的改革，包括N+1月盤、熱胚直裝軋延、2號高爐提前於7月份大修，並建構首座智慧高爐，以迎接鋼鐵榮景，此外，轉爐石也因通過台北港填海造陸的環評，而能有效地去化，不僅呼應了英國著名小說家狄更斯於雙城記中「這是最壞的年代，也是最好的年代」這句話，也符合老子所說的「禍福相倚」。翁朝棟指出，面對鋼鐵榮景的來臨，中鋼更要謙虛，做好設備總體檢及防疫、工安、環保等工作，並協助下游客戶升級轉型，帶動整體鋼鐵產業發展。中鋼企業工會理事長陳春生致詞時則表示，去年的陰霾已經過去，中鋼今年的營運也開出紅盤，面對鋼市的復甦，提醒同仁一定要做好工安，期待迎接豐收的一年。